RETROSPECTIVĂ 2017 Giurgiu: Anul temperaturilor şi fenomenelor meteo extreme, dar şi al deţinuţilor eliberaţi din greşeală Schimbari bruste ale conditiilor meteorologice, temperaturi si fenomene extreme, cozi la frontiera, migranti ascunsi depistati de politisti, mari evazionisti prinsi, dar si detinuti eliberati din greseala din penitenciar sunt cateva din evenimentele care au marcat anul 2017 in judetul Giurgiu.



*** Anul a inceput in judetul Giurgiu sub auspiciile gerului, inca din primele zile fiind emise de ANM avertizari de cod portocaliu de viscol si ninsoare ceea ce a dus la suspendarea cursurilor, intreruperi in alimentarea cu energie electrica, restrictionarea circulatiei rutiere pe mai multe… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

Sursa articol: agerpres.ro

- Timp de 15 ani, parintele Arsenie Boca a pictat in totalitate interiorul bisericii din satul Draganescu, judetul Giurgiu. Imaginile zugravite de duhovnic au starnit multe controverse in randul preotilor, fiind catalogat vizionar, pe de o parte, sau in afara canoanelor Bisericii, pe de alta parte.

- Agentia Nationala pentru Protectia Mediului anunta un sir de dezbateri publice privind proiectul "Conducta de transport gaze naturale Tarmul Marii Negre Podisorldquo;, al beneficiarului SNTGN Transgaz SA Medias. Autoritatea de mediu a informat publicul interesat asupra depunerii raportului privind impactul…

- Administrația Penitenciarelor și sindiacatele se contrazic în privința numarului de deținuți care au parasit închisorile în ultima luna, prin liberare condiționata, în baza recursuului comensatoriu.

- Reteaua de hoti de lux din Timisoara a actionat jumatate de an, timp in care a cauza un prejudiciu de peste un milion de euro. De fiecare data suspectii au scapat, iar cand politistii le-au dat de urma era deja prea tarziu. Multi dintre ei disparusera. Au aparut informatii ca cineva din acheta i-a…

- Constantin Gheorghe, fost angajat al lui Gabriel Comanescu, a fost înlocuit ieri de la conducerea Autoritații Competente de Reglementare a Operațiunilor Petroliere Offshore la Marea Neagra. De asemenea, pe post de vicepreședinte a fost numit, prin decizie a premierului, Vasile Gușatu, fost…

- "Aseara a fost gasit si cel de-al treilea detinut eliberat din greseala din Penitenciarul Giurgiu. El nu se afla la adresa de domiciliu din Vaslui, fiind gasit de politisti in Bucuresti in urma misiunilor specifice si a fost predat imediat Penitenciarului Giurgiu unde a fost reincarcerat intr-o celula…

- Trei persoane condamnate au fost eliberate din greseala in baza legii recursului compensatoriu, la Penitenciarul din Giurgiu, autoritatile netinand cont de faptul ca un corp de detentie al inchisorii fusese modernizat, potrivit lui Sorin Dumitrascu, presedintele Federatiei Sindicatelor din ANP. A

- Potrivit caietelor de sarcini, SPP vrea sa cumpere trei autovehicule blindate pentru transportul demnitarilor, din care doua vor fi pentru oras, contractul fiind estimat la 4,96 milioane de lei, inclusiv TVA. Cu un motor de minimum 500 CP, autoturismele blindate de oras vor fi tip berlina,…

- Oamenii s-au mobilizat pe retelele de socializare, in speranta ca astfel vor putea sa traga un semnal de alarma in ceea ce priveste realizarea autostrazii ce ar urma sa lege Moldova de Ardeal. Evenimentul a fost organizat de doua asociatii care sustin constructia autostrazii Iasi - Targu…

- Un tanar de 26 de ani, din județul Giurgiu, a fost victima unui accident rutier petrecut in cursul zilei de ieri, pe drumul național E85, in apropierea localitații Slobozia Bradului. Potrivit oamenilor legii, tanarul oprise autoutilitara pe care o conducea pe banda unu, din cauza unei defecțiuni. In…

- Ministrul Justiției, Tudorel Toader, ii da o replica dura procurorului general, Augustin Lazar, dupa acesta din urma a afirmat ca numarul mare al deținuților eliberați in urma aplicarii recursului compensatoriu „confirma inca o data nevoia unui studiu de impact”. Ministrul ii amintește inca o data…

- Administrația Naționala a Penitenciarelor a eliberat datele aferente primei zi de aplicare a Legii 169/2017, care prevede acordarea a șase zile de libertate pentru fiecare 30 de zile de sentința executata. Cei peste 500 de deținuți care și-au reprimit libertatea sun liberi de joi sa…

- 551 de persoane au fost puse in libertate odata cu intrarea in vigoare, pe 19 octombrie, a Legii 169/2017, cunoscuta si ca legea recursului compensatoriu. Potrivit actului normativ, la fiecare 30 de zile petrecute in conditii necorespunzatoare de detentie, un detinut are dreptul la 6 zile suplimentare…

- Sindicatul Național al Consilierilor din Serviciile de Probațiune (SNCSP) dorește sa atraga atenția asupra dezinformarilor lansate recent in spațiul public de ministrul Justiției, Tudorel Toader, cu privire la cele cateva mii de deținuți care urmeaza sa fie propuși pentru liberare condiționata in urmatoarele…

- Ministrul Justiției, Tudorel Toader, spera sa nu existe „o dinamica crescânda a ratei criminalitati”, mai ales ca Serviciile de Probatiune au luat masuri de supraveghere a celor eliberati, dupa intrarea în vigoare a recursului compensatoriu, potrivit Mediafax. Tudorel…

- Doi barbati din județul Galați care au fortat și exploatat cinci persoane sa munceasca la o stana au fost retinuti. Demersul a fost facut in urma unor perchezitii derulate de catre politistii BCCO. Cei doi ar fi folosit violente fizice si psihice asupra celor cinci persoane pentru a le forta sa presteze…

- Sistem de avertizare rapida pentru populație, din 2018 Arhiva Foto: Redacția Online. La începutul anului viitor, populatia va avea acces la un sistem de avertizare rapida în cazul fenomenelor extreme. Secretarul de stat în Ministerul de Interne, Raed Arafat, a declarat astazi…

- Bilantul primelor noua luni ale acestui arata ca pompierii din judetul Giurgiu au salvat de la moarte aproape 100 de oameni, din incendii, inundatii si accidente rutiere. Din ianuarie si pana la finalul lunii septembrie, in Giurgiu au avut loc 271 de incendii, s-au produs 53 de inundatii si au avut…

- Peste 2.800 de pompieri militari au fost la datorie, in ultimele 24 de ore, pentru executarea misiunilor destinate limitarii și inlaturarii efectelor generate de fenomenele hidrometeorologice periculoase, informeaza, duminica, IGSU. Potrivit sursei citate, vremea nefavorabila a produs efecte…

- Agentia Nationala pentru Ocuparea Fortei de Munca informeaza ca, potrivit datelor furnizate de agenții economici din țara, in județul Suceava sint 83 de posturi vacante. In Romania sint disponibile 31.003 locuri de munca, dintre care cele mai multe in București-5.206. La polul opus se afla Giurgiu,…

- Un tanar de 22 de ani, din comuna Izvoarele, judetul Giurgiu, este cercetat de politistii doljeni pentru nerespectarea regimului armelor si munitiilor dupa ce a fost prins in flagrant, in Craiova, in timp ce incerca sa vanda ilegal un pistol cu glont, calibrul 9 mm si 21 cartuse cu glont, calibrul…