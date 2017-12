RETROSPECTIVĂ 2017. Europa, sub asaltul imigranților Algerienii si marocanii au îngrosat în anul 2017 fluxul migrator pe Mediterana catre Spania, tara unde sosirile migrantilor ilegali s-au triplat fata de anul precedent, însa majoritatea celor veniti în Europa în cautarea unei vieti mai bune au debarcat tot în Italia, în timp ce între liderii, informeaza joi AFP.



Între 1 ianuarie si 20 decembrie 2017 în total 21.468 de migranti au debarcat pe coastele Spaniei, fata de 6.046 anul anterior.



'Avem o presiune migratorie în toata zona Mediteranei', a declarat… Citeste articolul mai departe pe antena3.ro…

Sursa articol si foto: antena3.ro

Stiri pe aceeasi tema

- ''Toata atentia se concentreaza pe a afla daca procesul separatist va continua sau se va intrerupe'' in Catalonia, regiune din nord-estul Spaniei, este de parere politologul Joan Botella din Barcelona. In 2015, separatistii au castigat pentru prima data o majoritate de locuri in parlamentul…

- Piețele Clujului, raiul profitorilor FOTO Halele agroalimentare ale Clujului sunt concepute pentru a ajuta micii producatori locali sa vanda ceea ce au in gradina sau pe camp, iar pe locuitorii din oraș sa aiba acces la produsele de aici. De fapt unii se folosesc de acest pretext pentru a vinde marfuri…

- Alaturi de soția sa Mariana, Marius Lacatuș a infiat in anul 2000 o fetița de 5 ani, pe Alexandra Dominique. Ea are acum 22 de ani și locuiește in Spania. Alexandra Dominique este unica fiica a fostului fotbalist legendar de la Steaua. Marius Lacatus si-a achizitionat o casa in Spania in perioada in…

- Staff-ul naționalei va petrece luna ianuarie in Turcia, Cipru și Spania, prin cantonamentele formațiilor din topul Liga 1. In martie e antamat un amical cu Israel. In așteptarea tragerii la sorți pentru Cupa Națiunilor, operațiune ce se va derula pe 24 ianuarie, la Lausanne, staff-ul primei reprezentative…

- Componenta terestra de la Deveselu a sistemului de aparare antiracheta AEGIS a fost declarata operationala pe 18 decembrie 2016, dupa aproape doi ani de constructie si aproape sase ani de la momentul in care Romania a fost de acord sa gazduiasca acest sistem, informeaza Mediafax. Baza militara…

- Intrebat daca iși planifica sa calatoreasca in Europa, Puigdemont a declarat ca nu știe daca acest lucru va fi posibil. "Pentru moment vom ramane aici (in Belgia)", a spus el in franceza la o conferința de presa la Bruxelles. "Cand am venit aici, dorința noastra era sa ne intoarcem acasa cat mai…

- Curtea Suprema a Spaniei a anunțat marți ca retrage mandatul de arestare european pentru fostul lider al Cataloniei, Carles Puigdemont, și patru foști membri ai cabinetului sau, spunand ca toți cei cinci politicieni catalani și-au aratat disponibilitatea de a se intoarce in țara, relateaza AGERPRES,…

- Scoala Gimnaziala Milcovul a incheiat proiectul european eTwinning „Schimb de urari“ (Echange de voeux), ca partenera alaturi de alte scoli europene din Italia, Spania, Grecia si Turcia. Proiectul s-a adresat elevilor cu varsta intre 7 si 12 ani si a urmarit: dezvoltarea competentei de comunicare…

- Cine a inspirat-o pe Inna in alegerea numelui de scena. Este vorba despre bunicul ei, care in copilarie ii spunea Alexandrei Inna. Așa se face ca, deși inițial cunoscuta artista alesese ca nume de scena Alessandra, in cele din urma proiectul care avea sa o faca celebra in intreaga lume a avut numele…

- Cosmin Contra, selectionerul nationalei Romaniei, s-a declarat foarte multumit dupa victoria tricolorilor, 2- in amicalul cu Turcia. "Gurita" a laudat jucatorii si atitudinea avuta de acestia, a vorbit despre Alibec, despre ce incearca sa faca la antrenamente pentru ca jucatorii sa vina cu placere…

- Juncker respinge ideea ca Spania ar incalca statul de drept prin masurile luate impotriva separatiștilor catalani. 'Nu vad ca statul de drept sa fie incalcat de catre autoritațile spaniole. Cred mai degraba ca incalca legea aceia care nu respecta ordinea constituționala spaniola', a spus Juncker…

- Fostul lider catalan a susținut o conferința de presa la Bruxelles, de unde a anunțat ca nu va cere azil politic in Belgia, așa cum se speculase. Cu toate acestea, Carles Puigdemont a spus ca va ramane o perioada in aceasta țara, pentru a fi „in siguranța”, dar și deoarece justiția spaniola ar fi „politizata”.…

- Veaceslav Matveev Astazi nu doar in Spania, dar și in toata Europa incolțește o noua problema politica Provocarile ei pot influența viitorul batinului continent, devenind un fitil Bickford, pentru viitoarea separare a multor țari europene. Este vorba despre problema catalana sau incercarea autoritaților…

- In perioada 15-21 octombrie 2017, o delegație formata din profesori și elevi de la Școala Gimnaziala „Avram Iancu” Dej a participat la un schimb de experiența cu școala 5th Highscool din orașul Volos, Grecia, in cadrul proiectului ERASMUS+ Developing trans and inter curricular skills for the 21th centrury.…

- Controlul Madridului asupra Cataloniei va fi testat luni, atunci când politicienii si functionarii civili revin la munca, pe fondul incertitudinii legate de acceptarea administrarii directe impuse de guvernul central spaniol pentru a stopa demersurile pentru independenta regiunii, noteaza luni…

- Carles Puigdemont, liderul separatist al Cataloniei si sotia lui, vasluianca Marcela Topor, trec prin momente dificile. Dupa proclamarea independentei Cataloniei, Puigdemont a fost inlocuit la conducerea regiunii catalane de catre o femeie, Soraya Saenz de Santamaria, o apropiata a premierului Spaniei,…

- Madridul a continuat sambata punerea Cataloniei sub tutela sa, preluand fraiele guvernului si ale politiei din regiune, la o zi dupa declaratia de independenta fara precedent facuta in parlamentul regional, respinsa in unanimitate in Europa, relateaza AFP, conform agerpres.ro. La mijlocul zilei…

- "Cred ca, in momentul acesta, consecința fireasca este declanșarea articolului 155 din Constituția Spaniei, controlul Madridului asupra Cataloniei. Tensiunile care vor urma nu cred ca vor schimba in mod radical datele problemei. Daca catalanii erau atat de deciși și atat de consistenți in efortul…

- Primele reacții internaționale dupa ce parlamentul catalan a votat o rezoluție prin care iși declara independența nu au intarziat sa apara. Acestea indica o lipsa totala a recunoașterii internaționale. Primul care a reacționat a fost președintele Consiliului European, Donald Tusk, care a transmis ca…

- Suveranul spaniol s-a aratat convins ca instituțiile democratice "legitime" ale Spaniei vor rezolva, in spiritul Constituției, "intenția inacceptabila de secesiune" a autoritaților regiunii Catalonia. "Nu vrem sa renunțam la ce am construit impreuna", a spus el intr-un discurs incarcat de…

- Președintele Parlamentului European (PE), Antonio Tajani, a pronunțat vineri un violent rechizitoriu in Spania impotriva "celor care seamana discordie", in plina criza intre Madrid și liderii separatiști din Catalonia, relateaza AFP. "Atunci când unii seamana discordie,…

- Euro, un activ de refugiu, a inceput sa se aprecieze dupa doua sedinte in re­tra­gere, iar marile burse de actiuni europene au luat-o in jos ieri, prima zi a unui sum­mit UE de doua zile tinut in vremuri de cotitura pentru Uniunea Europeana. Alunecarea Austriei spre grupul eurosceptic Visegrad…

- Scriitorul de origine turca Dogan Akhanli, care este cetatean german, nu va fi extradat in Turcia, a anuntat vineri Ministerul spaniol al Justitiei, transmite dpa, potrivit Agerpres. Guvernul de la Madrid a dat curs recomandarii ministrului justitiei, Rafael Catala, si a decis sa nu continue…

- ''Daca ii permitem Cataloniei sa se separe — și aceasta nu este treaba noastra—, atunci alții vor face același lucru. Nu doresc aceasta'', a declarat Juncker intr-un discurs rostit la Universitatea din Luxemburg. Juncker s-a declarat ''foarte ingrijorat'' in legatura cu tendințele separatiste…

- Uraganul Ophelia este furtuna care s-a format cel mai recent în Atlantic, dar traseul acestuia este diferit de cel pe care l-au anticipat meteorologii. Astfel, acesta si-a modificat directia si se îndreapta acum spre Europa, mai exact spre coasta nord-vestica a Spaniei, în…

- Artisti ucrainieni, in concertul de deschidere Toamna Muzicala Clujeana Incepe cea de-a 51-a editie a Festivalului International „Toamna Muzicala Clujeana”, eveniment care va avea loc in perioada 13-28 octombrie 2017 la Cluj-Napoca. Concertul de deschidere este programat vineri, 13 octombrie, incepand…

- "Diversitatea nu ar trebui și nu trebuie sa duca la un conflict, ale carui consecințe ar fi evident negative pentru catalani, Spania și pentru intreaga Europa", a indemnat Tusk in fața Comitetului Regiunilor, care reprezinta colectivitațile locale la Bruxelles. Potrivit EFE, Donald Tusk i-a…

- Martea viitoare se va reuni, intr-o sedinta, Consiliul Suprem de Aparare a Tarii (CSAT), potrivit purtatorului de cuvant al presedintelui, Madalina Dobrovolschi. Printre subiectele discutate va fi și cel privind aplicarea mecanismului PESCO si efectele sale asupra Romaniei. Advertisement „Avand in vedere…

- Independenta Cataloniei, în cazul proclamarii ei, nu va fi recunoscuta si va antrena imediat o iesire a regiunii din Uniunea Europeana. Acest avertisment vine de la Paris sub forma unei declaratii, foarte clar formulata de catre ministrul francez al Afacerilor europene, Nathalie…

- Premierul regional catalan Carles Puigdemont a insistat ca va aplica "ceea ce spune legea" dupa votul ilegal din 1 octombrie, facand referire la legea catalana privind referendumul, suspendata de Tribunalul Constitutional al Spaniei, care prevede o declaratie de independenta dupa un referendum pe…

- Ministrul de Externe Teodor Melescanu a declarat, sambata, in cadrul Adunarii Parlamentare NATO, care se desfașoara la București, ca ar dori ca Marea Britanie sa semneze, dupa parasirea Uniunii Europene, un acord cu UE cu privire la problemele de securitate si aparare la nivel mondial. ”Din punctul…

- Judecatorii Curtii Constitutionale din Madrid au suspendat reunirea Parlamentului din Catalonia a carui majoritate se pregatea sa declare independenta regiunii. Referendumul din cea mai bogata regiune a Spaniei este considerat ilegal de catre autoritatile centrale, iar Carles Puigdemont, seful…

- Sabadell, a doua cea mai mare banca din Catalonia, a anunțat ca iși va muta operațiunile in afara provinciei, ca urmare a incertitudinii create de referendumul pentru independența de duminica, declarat ilegal de Guvernul de la Madrid, informeaza BBC News. Sabadell, a cincea ca mărime din Spania,…

- Liderul executivului regional catalan, Carles Puigdemont, a cerut luni retragerea tuturor fortelor de ordine desfasurate de Madrid in Catalonia, a doua zi dupa violentele care au marcat desfasurarea referendumului privind autodeterminarea, interzis de Curtea Constitutionala a Spaniei, relateaza AFP.…

- Carlo Ancelotti a vorbit despre experienta traita la Bayern Munchen si despre problemele din vestiar, dupa declaratiile lui Robben, care l-a atacat pe italian. "Don Carlo" spune ca fotbalistii de pe Allianz Arena i-au reprosat ca este prea moale, insa nu detaliaza prea mult problemele. …

- Ministrul de interne spaniol a acuzat guvernul regional al Cataloniei ca „instiga populația la revolta”, dupa o creștere a numarului cazurilor de harțuire a polițiștilor trimiși pentru a menține ordinea în regiunea spaniola, relateaza AFP. „Vedem cum guvernul…

- Cladirea principala Art Nouveau a statiei are o lungime de 240 de metri si este a doua cea mai mare constructie din Europa. De asemenea, aceasta are 365 de ferestre si 156 de usi. Atat regele Alfonso al XIII-lea al Spaniei, cat si presedintele Republicii Franceze Gaston Doumergue, au fost prezenti la…

- CHIȘINAU, 3 oct — Sputnik, Dragoș Dumitriu. Peste 840 de persoane ranite într-o singura zi, zeci de arestari — și asta numai în Barcelona. Sunt cifre care amintesc — dar și anunța perioade dificile. Catalinia s-a ridicat din mai multe motive, de la cele…

- Referendumul din Calalonia și posibilitatea ca aceasta regiune sa se desparta de Spania va avea efect de tsunami pentru lumea fotbalulului. Pana sa ajungem la efectele economice, care se vor resimți in timp, o lovitura rapida va fi data in lumea fotbalului, pentru ca echipele din Catalonia vor fi…

- Monarch Airlines, una dintre cele mai mari companii aeriene independente din Marea Britanie, a depus cererea pentru insolventa, anuland zborurile deja rezervate de clienti fara ca acestea sa mai poata fi reprogramate, scrie Bloomberg. Grupul Monarch Travel, care functioneaza sub aceeasi…

- Intre BREX-itul din Marea Britanie si referendumul din Catalonia nu exista la prima vedere nicio legatura. Una dintre cele mai mari tari din lume nu a mai dorit sa ramana in structurile celei mai curajoase initiative din istorie, o uniune a tarilor dintr-o Europa care, de-a lungul istoriei, au purtat…

- Regiunea autonoma Catalunia are capitala la Barcelona si contribuie cu o cincime, aproape 20%, la PIB-ul Spaniei. Inseamna 26% din exporturile Spaniei si peste 50% din iesirile maritime spre Europa. Catalonia este una dintre cele mai bogate regiuni ale Regatului, dar are si multe datorii.…

- Cea mai bogata regiune a Spaniei, Catalonia, are propria limba si cultura, iar multi dintre catalani nici nu se considera spanioli. Mişcarea separatistă a luat însă avânt din 2010, pe fondul crizei economice şi a restrângerii statutului de autonomie al regiunii.…

- IDM Bucharest International Bowling Open (IBIBO), singurul turneu international de bowling in sistem open din Romania, desfasurat sub egida World Bowling si European Tenpin Bowling Federation (ETBF), deschide a opta editie a competitiei la IDM Club Bucuresti, in acest weekend. IBIBO 2017 se…

- Separatistii aflati la putere in Catalonia (nord-estul Spaniei) au dat asigurari vineri ca intentioneaza sa deschida 2.300 de sectii de vot duminica, pentru a le permite catalanilor sa participe la referendum privind independenta regiunii, interzis de justitia spaniola, relateaza AFP. Advertisement…

- Turneul Internațional de Bowling din Romania IBIBO 2017 da startul competiției, in acest week-end, cu un numar record de participanți, 160 de jucatori din toata lumea. @ La cea de-a opta ediție IBIBO participa aproximativ 70 de romani @ Cel mai tanar jucator inscris in competiție, romanul Cezar Feliu,…