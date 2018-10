Stiri pe aceeasi tema

- Pentru al patrulea an consecutiv, mijlocul lunii octombrie a adus la Sfantu Gheorghe un eveniment de suflet: Balul costumului popular. Organizat de catre Fundația „Mihai Viteazul”, balul a avut loc vineri seara, reunind nu doar localnici, dar și persoane din imprejurimi, intr-o mare hora a bucuriei.…

- ACS Ciprian Sfantu Gheorghe organizeaza maine, 6 octombrie, a VIII-a ediție a concursului de inot CUPA SPRINT. Potrivit organizatorilor, la aceasta ediție s-au inscris 140 de sportivi, cu varste cuprinse intre 5-14 ani /fete și 6-16 ani/ baieți, provenind de la 9 cluburi din țara, respectiv:…

- In suita evenimentelor deosebite care au fermecat și vor incanta sufletul iubitorilor de frumos din zona noastra se inscrie o noua ediție a Festivalului de Opera, Opereta si Balet de la Brașov. Este o manifestare de anvergura asteptata cu mare interes de publicul avizat din Tara Barsei si din judetul…

- In perioada 29 -30 septembrie, in Piața Centrala a municipiului Sfantu Gheorghe se va organiza cea de-a opta ediție a Targului de Toamna. La evenimentul de toamna, axat pe tema paiului, organizatorii ii așteapta pe toți cei interesați cu activitați pentru copii, produse de targ, produse tradiționale…

- Asociația „Vadon” organizeaza tabara de echitație la Campul Benedek pentru a cincea oara, anul acesta. Calareții incepatori și avansați pot invața cu ajutorul celor mai buni profesioniști despre sporturile ecvestre, in grupe separate timp de cate o saptamana. La Campul Benedek a funcționat o ferma pana…

- Muzeul National al Carpatilor Rasariteni a organizat in perioada 7-9 august 2018 proiectul de educație muzeala destinat copiilor: „Mestereste cu noi vara!’’, editia a IX-a. Jurnalul de vacanța a celor trei zile de activitați incepe cu prima zi, cand destul de puțini copii au raspuns invitației…

- Muzeul National al Carpatilor Rasariteni a lansat inscrierile pentru activitațile destinate copiilor, ce se vor desfașura timp de trei zile, la inceputul lunii august, chiar la sediul muzeului. La ediția cu numarul noua a proiectului „Meșterește cu noi vara” sunt așteptați sa participe, ca și in anii…

- Prima ediție a Festivalului Internațional de Jazz de la Brașov Incepand de marți, 24 iulie și pana joi, 26 iulie 2018, va avea loc in municipiul de sub Tampa Prima ediție a Festivalului Internațional de Jazz, manifestare muzicala aparte organizata de Filarmonica in parteneriat cu Primaria Brașov.…