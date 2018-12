Stiri pe aceeasi tema

- Senatorul republican Lindsey Graham a cerut, vineri, organizarea unor audieri in Congresul Statelor Unite pe tema deciziei presedintelui Donald Trump de retragere a trupelor din Siria si de reducere a prezentei militare in Afganistan, relateaza Mediafax."Este absolut necesar ca in Congres…

- Presedintele Statelor Unite, Donald Trump, pregateste retragerea "totala" si "rapida" a trupelor americane din Siria, inclusiv a unitatilor implicate in operatiunile contra retelei teroriste Stat Islamic, anunta surse citate de CNN.

- Numarul de militari si echipamente americane in Europa releva faptul ca Washingtonul doreste sa aiba controlul asupra Uniunii Europene, in pofida declaratiilor unor politicieni europeni privind intentia de a crea propria armata comuna pentru a avea o mai mare independenta, a declarat joi purtatoarea…

- Este o greseala ca SUA sa se retraga unilateral din Tratatul privind fortele nucleare intermediare (INF), semnat cu Rusia in timpul razboiului rece, a atentionat China luni, informeaza Reuters preluata de Agerpres. Purtatorul de cuvant al Ministerului de Externe chinez, Hua Chunyiong, a declarat…

- In contextul declarațiilor facute de purtatorul de cuvant al Ministerului rus de Externe, Maria Zaharova, expertul Igor Volnițchi considera ca, din pacate, se confunda ce inseamna pentru Moldova o buna relație cu Rusia și ce inseamna o buna relație cu UE.

- Purtatorul de cuvant al Ministerului de Externe al Federatiei Ruse, Maria Zaharova, a declarat marti, 16 octombrie, in cadrul unei conferinte de presa, ca Moscova nu va sprijini niciun partid politic in parlamentarele din Republica Moldova, din 24 februarie 2019.

- Rusia va lua masuri de raspuns pentru a-si asigura propria securitate fata de consolidarea prezentei NATO in nordul Norvegiei, unde Alianta a anuntat exercitii de amploare, a declarat marti purtatoarea de cuvant a Ministerului de Externe rus Maria Zaharova, ciata de agentia de presa (oficiala) rusa…

- Premierul Republicii Moldova, Pavel Filip, a cerut, de la tribuna ONU, retragerea trupelor rusesti de pe teritoriul tarii, informeaza sambata un comunicat al guvernului de la Chisinau. In discursul sau rostit la cea de-a 73-a sesiune a Adunarii Generale a Organizatiei Natiunilor Unite,…