- Statele Unite vor incepe probabil in cateva saptamani operatiunea de retragere a trupelor americane din Siria, a declarat generalul Joseph Votel, seful Comandamentului Central al Statelor Unite (CENTCOM), care a precizat ca operatiunea depinde de situatia din aceasta tara.

- Un oficial de rang inalt din SUA, generalul american și seful Comandamentului Central al SUA, atrage atenția asupra pericolului la care se expune lumea dupa retragerea trupelor americane din Siria. Citește și: Inca un tratat istoric de reducere a armamentului intre SUA și Rusia ar putea lua…

- Pentagonul a avertizat, intr-un raport preluat de presa, ca rețeaua terorista Stat Islamic ar putea reveni in Siria in urmatoarele 6-12 luni, dupa ce Donald Trump a anunțat ca va retrage trupele americane de pe teritoriul sirian, relateaza site-ul agenției Dpa preluata de Agerpres. Raportul,…

- Președintele Emmanuel Macron a declarat joi ca forțele franceze vor continua operațiunile militare în Levant împotriva rețelei teroriste Stat Islamic, în pofida retragerii anunțate a trupelor americane, informeaza postul CNBC. "Retragerea anunțata a aliatului nostru american…

- Presedintele american Donald Trump a declarat miercuri ca Statele Unite vor iesi din Siria "intr-o perioada de timp" si vor sprijini luptatorii kurzi din tara, in timp ce Washingtonul isi va retrage trupele, relateaza Reuters.

- Retragerea trupelor americane de pe teritoriul sirian nu inseamna incheierea actiunilor coalitiei internationale conduse de SUA, a declarat miercuri purtatoarea de cuvant a Ministerului de Externe al Federatiei Ruse, Maria Zaharova, informeaza TASS. "Oficialii americani dau de inteles…

- Senatorul republican Lindsey Graham a cerut, vineri, organizarea unor audieri in Congresul Statelor Unite pe tema deciziei presedintelui Donald Trump de retragere a trupelor din Siria si de reducere a prezentei militare in Afganistan, relateaza Mediafax."Este absolut necesar ca in Congres…

- Dupa ce Donald Trump a anunțat retragerea trupelor americane din Siria, Olanda critica decizia luata de președintele SUA. „Decizia Statelor Unite va avea consecinte ample pentru securitatea regiunii. Reteaua terorista Stat Islamic nu a fost invinsa in totalitate, iar amenintarea nu a disparut”, a declarat…