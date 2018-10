Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele rus Vladimir Putin va cauta sa obtina o explicatie in legatura cu intentia Washingtonului de a se retrage unilateral din tratatul cu Rusia privind fortele nucleare intermediare (INF) atunci cand se va intalni la Moscova, saptamana viitoare, cu consilierul pe probleme de securitate nationala…

- Presedintele american Donald Trump este de parere ca Vladimir Putin este "probabil" implicat in asasinate si otraviri, dar nu in cazurile care au avut loc in Statele Unite, potrivit declaratiei facute de seful de la Casa Alba intr-un interviu acordat emisiunii "60 minutes" de la CBS

- Presedintele american Donald Trump si omologul sau rus Vladimir Putin ar putea organiza un nou summit in Helsinki in primavara anului viitor, conform unor surse prezidentiale anonime citate de cotidianul Helsingin Sanomat, relateaza Reuters.

- Un avion de tip F-35B, din cadrul extrem de costisitorului program american, s-a prabusit – pentru prima oara – in South Carolina, iar pilotul a reusit sa se catapulteze si nu a fost ranit, a anuntat Corpul puscasilor marini, relateaza BBC News. O ancheta cu privire la cauzele accidentului este in curs,…

- Statele Unite reimpun sancțiunile impotriva Iranului. Masurile intra in vigoare incepand de luni, in contextul retragerii Washingtonului din acordul nuclear. Anunțul a fost facut duminica de secretarul de Stat Mike Pompeo, relateaza site-ul agentiei Dpa, citat de Mediafax . „Statele Unite vor reimpune…

- Președintele american Donald Trump și-a convocat vineri consilierii in securitate cibernetica pentru a discuta despre securitatea alegerilor generale care vor avea loc in data de 6 noiembrie, relateaza Reuters, potrivit Mediafax.Intalnirea de la Casa Alba are loc in contextul noilor acuzații…

- A doua intalnire a presedintelui Statelor Unite, Donald Trump, cu omologul sau rus, Vladimir Putin, nu va avea loc anul acesta, ci abia in 2019, dupa incheierea anchetei privind amestecul Rusiei in alegerile din SUA, a anuntat miercuri John Bolton, consilier national pentru securitate, citat de Reuters,…

- A doua intalnire a presedintelui Statelor Unite, Donald Trump, cu omologul sau rus, Vladimir Putin, nu va avea loc anul acesta, ci abia in 2019, dupa incheierea anchetei privind amestecul Rusiei in alegerile din SUA, a anuntat miercuri John Bolton, consilier national pentru securitate, citat de Reuters. "Presedintele…