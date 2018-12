Stiri pe aceeasi tema

- Iranul a purtat negocieri cu talibanii afgani, a anuntat miercuri un inalt responsabil iranian in domeniul securitatii, citat de agentia de presa Tasnim, informeaza AFP. "Guvernul afgan a fost pus la curent cu negocierile purtate cu talibanii si procesul va continua", a declarat secretarul Consiliului…

- Sanctiunile americane "injuste" impotriva Iranului reprezinta "terorism economic", a afirmat sambata presedintele iranian Hassan Rohani intr-o conferinta regionala la Teheran, potrivit AFP. "Sanctiunile americane injuste si ilegale impotriva Iranului constituie un exemplu clar de terorism", a declarat…

- "Meng Wanzhou a fost arestata pe 1 decembrie la Vancouver. Statele Unite reclama extradarea ei si o audiere pentru punerea in libertate conditionata urmeaza sa aiba loc vineri", a declarat un purtatorul de cuvant al Ministerului canadian al Justitiei, confirmand informatii de presa potrivit carora…

- Un comandant al Gardienilor Revolutiei, armata de elita a Iranului, a avertizat ca baze americane din Afganistan, Qatar si Emiratele Arabe Unite, precum si portavioane americane din Golf se afla in raza de lovire a rachetelor iraniene, in contextul cresterii tensiunilor intre Teheran si Washington,…

- Elvetia se afla in discutii cu Statele Unite ale Americii si cu Iran despre lansarea unui canal de plati in scop umanitar, prin care sa fie asigurate fluxuri de alimente si medicamente spre Republica Islamica, in contextul sanctiunilor economice reimpuse de Washington, a comunicat luni guvernul de…

- Secretarul american de Stat Mike Pompeo a declarat duminica intr-un interviu pentru postul Fox News ca sancțiunile impuse de catre Statele Unite impotriva Iranului vor forța Administrația de la Teheran sa nu mai susțina terorismul și nu vor afecta populația iraniana, informeazi mediafax. Pompeo…

- Participantii au scandat sloganuri impotriva SUA, Israelului si Arabiei Saudite.Manifestatia au avut loc la 39 de ani de la ocuparea ambasadei SUA la Teheran de catre studenti iranieni fundamentalisti, eveniment care a cauzat o grava criza diplomatica. Citeste si Iranul inaugureaza…