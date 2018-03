Retragerea gradelor ofiterilor polonezi care au slujit in armata comunista (degradarea)

Stiri pe aceeasi tema

- Dupa ce a bulversat esichierul politic francez, este Emmanuel Macron in stare sa redeseneze harta politica a Uniunii Europene? Multi din PPE (dreapta europeana) se indoiesc, PPE se vede invingatorul linistit al europenelor din 2019, dar fara a fi majoritar. Cu atat mai mult cu cat pana acum presedintele…

- Curtea de Justitie din Bratislava a refuzat, marți, 13 februarie, sa-l absolve pe premierul Andrej Babis de acuzații de cooperare cu poliția secreta cehoslovaca. La douazeci și opt de ani de la prabușirea regimurilor comuniste din Europa, trecutul responsabililor politici ramane un subiect delicat,…

- Caroline Wozniacki, actualul lider mondial WTA, a comentat retragerea Simonei Halep din concursul de la Doha dupa ce romanca a acuzat probleme mari de sanatate.Inainte sa joace meciul din semifinale cu Garbine Muguruza, Halep a decis sa se retraga dupa ce a facut un RMN si a constatat ca are…

- Dincolo de datele biografice clasice referitoare la Mihai Eminescu, exista o biografie nescrisa, putin cunoscuta si total inedita a poetului. In mare parte este compusa din povesti ale localnicilor din diferite sate ale Botosaniului, pe unde a ajuns Eminescu in drumurile sale. Legendele sunt in unele…

- O amenintare clara la adresa Greciei si Ciprului a fost lansata astazi de presedintele turc Recep Tayyip Erdogan, cerandu-le celor doua tari "sa nu faca pasul gresit" in Mediterana de Est dupa intamplarea din zona economica exclusiva a Ciprului cand nave turcesti au impiedicat o nava italiana de foraj…

- Presedintele Frantei, Emmanuel Macron, s-a pronuntat marti in favoarea unui serviciu militar obligatoriu la nivel national, cu o durata de "aproximativ un trimestru" sau chiar de "trei pana la sase luni", informeaza AFP. Serviciul ar urma sa aiba si o parte civica si "va avea un cost, dar nu cred…

- Primul oraș care vrea sa renunțe la bancnote și monede este Stockholm, capitala Suediei, care a fost și prima țara europeana ce a folosit bancnotele de hartie.Citește și: Imagini emotionante cu Simona Halep: Ce a facut romanca la Cluj - anunt despre accidentare / FOTO Citește și: A…

- Ministerul american al Apararii a lansat o noua politica pentru combaterea comportamentelor abuzive si a oricarui fel de hartuire - inclusiv glume ofensatoare, stereotipuri, gesturi violente si discriminare - in randul fortelor armate ale SUA, relateaza Xinhua si EFE.

- Decizia presedintelui Andrzej Duda, care a semnat amendamentul la legea despre IPN, trimitand in acelasi timp cea mai controversata prevedere - articolul 55 - la Curtea Constitutionala, este un semnal trimis de PiS Israelului si SUA: intelegem indoielile voastre, dar avem totodata rugamintea de a ne…

- Un cuplu de tineri indragostiti vor sa se mute singuri intr-un apartament nou ca sa scape de soacra! Este povestea mai. deosebita a Geaninei Cojocaru și a lui Eduard Oancea, concurentii din aceasta seara, la show-ul "Guess My Age - Ghicește varsta".

- Seful guvernului spaniol, Mariano Rajoy, le-a cerut separatistilor catalani sa desemneze un candidat care respecta legea pentru a conduce regiunea si a-l inlocui pe Carles Puigdemont, aflat in Belgia, pe numele caruia Spania a emis un mandat de arestare, potrivit gazetei belgiene Le Vif , citata de…

- Emmanuel Macron nu a reusit sa impuna ideea unei liste europene a candidatilor in alegerile pentru europarlament din mai anul viitor. Acesta este un semn rau pentru planurile sale privind o reconstructie profunda a zonei euro, potrivit Rador, care citeaza Rzeczpospolita.pl . Problema poate fi marginala,…

- Rebelii sirieni au doborat sambata un avion de vanatoare rusesc in estul provinciei Idlib (nord-vestul Siriei) si l-au ucis pe pilot, care a reusit sa se catapulteze, a informat Observatorul Sirian pentru Drepturile Omului (OSDO), transmite EFE. OSDO a mentionat ca avionul, un model Suhoi 25, a cazut…

- Capcana unui barbat din Valcea pentru fosta iubita, ca sa o ucida. Un barbat de 29 de ani dintr-o comuna din județul Valcea i-a taiat gatul fostei iubite, apoi a incercat sa se sinucida. Tanarul chiar a pus la punct un plan diabolic, pentru asta. Victima, o tanara de doar 19 ani, se deplasa cu masina…

- Dupa retragerea echipei HC Odorhei din Liga Nationala, un alt club se pregateste sa traga obloanele, din cauza problemelor financiare. Ultima clasata, CSM Politehnica Iasi, a inceput sa rezilieze contractele celor mai importanti jucatori si este o chestiune de zile pana va face anuntul catre Federatia…

- Un inalt cadru algerian al gruparii Al-Qaida din Maghrebul Islamic (Aqmi), Adel Seghiri, alias Abou Rouaha el-Qassantini, a fost ucis de armata algeriana in nord-estul tarii, au anuntat miercuri surse co...

- S-a indepartat perspectiva considerarii Poloniei drept tara care nu respecta statul de drept, dar devine reala viziunea banilor mai putini din viitorul buget al Uniunii, potrivit Rzeczpospolita , citat de Rador. In plus, in afara de Polonia si alte tari au probleme. In mod traditional Ungaria, dar acum…

- O scurgere de documente guvernamentale sugereaza ca economia Marii Britanii va creste intr-un ritm mai lent dupa iesira din Uniunea Europeana, indiferent de intelegerile pe care le-ar face cu Bruxellesul. Potrivit concluziei acestor documente, este probabil ca, in urmatorii 15 ani, cresterea economica…

- Armata germana a trimis 13 tancuri suplimentare in Lituania, intr-o demonstratie de forta in fata unei amenintari militare percepute ca venind din partea Rusiei, relateaza joi dpa. Treisprezece vehicule blindate tip Boxer si un vehicul blindat de recuperare au fost incarcate joi la Immendingen,…

- Sarbatorim, astazi, 159 de ani de la Unirea Principatelor Romane sub conducerea lui Alexandru Ioan Cuza, , așa cum o caracteriza unul dintre artizanii acesteia, Mihail Kogalniceanu. Calauziți, ca multe alte popoare europene ale acelor vremuri, de dorința de emancipare naționala, conștienți de legitimitatea…

- Negocierile pentru coalitia intre CDU-CSU si SPD incep in forta. Angela Merkel isi joaca cariera politica, Martin Schulz credibilitatea. Pentru Angela Merkel, nu mai e timp de pierdut. Germanii si Europa intreaga asteapta de peste patru luni un guvern stabil la Berlin, scrie Le Point . In schimb, polonezii…

- Un soldat turc a fost ucis luni in Siria, prima victima de partea turca inregistrata in cea ce-a treia zi a ofensivei Ankarei contra luptatorilor kurzi din nordul Siriei, a anuntat armata, citata de AFP. "Unul dintre soldatii nostri eroici a murit ca martir in timpul confruntarilor" cu…

- Proteste in problema schimbarii prevederilor privind avortul au loc in multe orase din Polonia. Manifestatiile sunt un raspuns la respingerea in Seim a proiectului "Sa salvam femeile 2017", potrivit Rador care citeaza Rzeczpospolita.pl.

- Armata israeliana construieste un zid subteran in jurul Fasiei Gaza in incercarea de a stopa gruparile militante sa sape tuneluri dinspre enclava palestiniana catre Israel, transmite joi DPA. Oficialii israelieni spera ca zidul respectiv, cu o lungime de 65 de kilometri, sa puna capat…

- Armata americana se pregateste 'foarte serios' de un posibil razboi cu Coreea de Nord, a indicat marti un ales republican, care si-a exprimat totusi speranta sa nu se ajunga in situatia ca aceste pregatiri sa fie puse in practica, relateaza AFP, conform agerpres.ro. 'Administratia examineaza…

- Retragerea sprijinului politic si demisia premierului Mihai Tudose au efecte negative asupra monedei nationale si implicit asupra tuturor românilor. Euro a ajuns la cel mai mare nivel din istorie. Un singur ban ne mai desparte de pragul de 4,66 lei pentru un euro. Banca Nationala…

- Armata rusa a initiat luni o serie de manevre militare, in mai multe regiuni, folosind platforme mobile de rachete intercontinentale nucleare, informeaza site-ul agentiei Associated Press. Ministerul rus al Apararii a comunicat ca exercitiile militare cu sisteme de rachete Topol-M si Iars se desfasoara…

- Reprezentanții Federației Sindicatelor Libere din Romania (FSLR) l-au taxat pe Mihai Tudose, dupa ce premierul a declarat in urma cu cateva zile ca Guvernul, prin Ministerul Economiei, vrea sa rascumpere actiuni de la Daewoo Mangalia pentru a deschide un santier naval al statului unde ar putea fi…

- Deputatul Catalin Marian Radulescu afirma, intr-o postare pe pagina sa de socializare, ca solicita intrunirea de urgenta a Comitetului Executiv National (CExN) al PSD in vederea retragerii sprijinului politic pentru echipa formata din premierul Mihai Tudose si vicepremierul Marcel Ciolacu. …

- Mai multe atacuri atribuite gherilei ELN au impins guvernul de la Bogota sa suspende negocierile de pace cu rebelii, punand in pericol armistitiul care a oprit cei peste 50 de ani de confruntare armata in Columbia, transmite AFP. Miercuri dimineata, intr-o alocutiune televizata, presedintele columbian,…

- Teatrul National de Opereta si Musical "Ion Dacian" prezinta, in data de 15 ianuarie 2018, la ora 19.00, in Sala Mica a Palatului National al Copiilor, spectacolul de lieduri, arii si duete din operete romanesti "La steaua care-a rasarit". Gandit ca un omagiu adus muzicii romanesti culte, programul…

- Comisia externa a Camerei Reprezentantilor din Belarus (camera inferioara a parlamentului) a propus guvernului de la Minsk introducerea asa-zisului "certificat de compatriot". Mediile locale arata ca o persoana care poseda un astfel de certificat ar putea, intre altele, sa intre in Belarus fara viza.…

- In fata amenintarii art.7, Ungaria a devenit aliatul principal al Poloniei. Acolo s-a dus Morawiecki in prima sa vizita. Scopul a fost atins, cu toate ca la conferinta de presa a ambilor lideri, atunci, cand premierul ungar a spus ca va recurge la veto pentru a bloca sanctiunile Uniunii impotriva Poloniei…

- SUA vor investi peste 200 milioane de dolari pentru renovarea si modernizarea unor facilitati inclusiv din Romania, inainte de utilizarea lor in Europa de catre fortele aeriene americane. Aceste cheltuieli (in valoare totala de 214,2 milioane dolari pentru anul fiscal 2018, care a inceput…

- Ministrul polonez al sanatatii, Konstantyn Radziwill, nu a reusit sa rezolve problema cheltuielilor mici in ocrotirea sanatatii. Nu a reusit nici sa-i convinga pe rezidenti ca va reusi sa rezolve macar jumatate din cererile lor. A fost ca de obicei: majorari de venituri de cativa bani si speranta ca…

- Trei milioane de cetateni ai UE care locuiesc in Marea Britanie se simt tot mai discriminati. "Margareta", caci nu vrea sa-si dea numele adevarat, este o tanara poloneza responsabila cu recrutarea studentilor straini pentru una din cele mai cunoscute universitati britanice. "Parintii locuiesc in Anglia…

- Armata siriana inainta joi catre provincia Idlib (nord-vest), aceasta fiind ultima zona care a scapat total de sub controlul trupelor regimului in tara cuprinsa de razboi, a indicat Observatorul Sirian pentru Drepturile Omului (OSDO), citat de AFP. Aceasta inaintare ar putea fi indiciul…

- Presa din Romania relata, in anul 2009, cazul artistului Victor Socaciu, care a primit nu unu, ci doi rinichi, de la o fetița de 10 ani intrata in moarte cerebrala. Din cauza diabetului, Victor Socaciu ajungea in 2009 sa faca dializa. Medicul Mircea Penescu, pe atunci director la Spitalul de Nefrologie…

- Ieșirea Poloniei din UE este foarte puțin probabila. Deși nu tuturor le pare o tragedie - vocile "ce nevoie avem de aceasta Uniune" se aud acum tot mai des decat inainte de scandalul dintre guvernul PiS și Bruxelles, potrivit Rador. Imi amintesc ca in referendumul din anul 2003 impotriva intrarii in…

- Grupul francez Lactalis a anuntat joi retragerea de pe pietele din Franta si din strainatate a inca 720 de loturi de lapte praf din cauza riscului contaminarii cu salmonela, la doua saptamani dupa ce a retras 625 de loturi din acelasi motiv, informeaza AFP. "A fost luata decizia de extindere…

- Presedintele Klaus Iohannis a afirmat, miercuri, ca proiectul de buget are „cateva zone discutabile” și a precizat ca a avut o discuție cu premierul Tudose, inainte de prezentarea proiecției bugetare. ”Nu va rezolva aspectele sesizate de Comisia Europeana privind MTO-ul. De fapt cred ca și acum sunt…

- "Nu am rugat pe nimeni sa nu demareze articolul 7, deoarece nu suntem in Europa petitionari (persoane care pretind un drept) si nu vom ruga pe nimeni sa fie de acord cu reformarea de catre noi a sistemului justitiei", a spus premierul Mateusz Morawiecki, potrivit Rador care citeaza Rzeczpospolita.

- Date fiind problemele Angelei Merkel, Macron preia rolul de lider al Uniunii si lanseaza o viziune a lumii diferita de cea americana. Donald Trump a fost convins ca nu trebuie sa se masoare cu nimeni. Si desigur, in niciun caz cu liderul de 39 ani al unei tari a carei economie este aproape de opt ori…

- Interviu cu Mariana Furdui, instructor de fitness Cristina Bumbu-Danuța, pentru Sputnik Moldova Ai facut studii în domeniul designului de interior, cu toate acestea acum ești instructor de fitness, cum s-a întâmplat? Mie mi-a placut sportul de mica. Acum câțiva…

- Armata israeliana a declarat ca un avion de-al sau a bombardat ținte militare in Gaza, iar Ministerul Palestinian de Sanatate a declarat ca cel puțin 25 de persoane au fost ranite grav, inclusiv șase copii.

- Viceprim-ministrul, ministrul afacerilor externe si integrarii europene Andrei Galbur a rostit, astazi, o alocutiune la cea de-a 24-a reuniune a Consiliului Ministerial al OSCE care se desfasoara la Viena in perioada 7-8 decembrie 2017.

- Intrebat daca iși planifica sa calatoreasca in Europa, Puigdemont a declarat ca nu știe daca acest lucru va fi posibil. "Pentru moment vom ramane aici (in Belgia)", a spus el in franceza la o conferința de presa la Bruxelles. "Cand am venit aici, dorința noastra era sa ne intoarcem acasa cat mai…

- Simona Halep (26 de ani) a cooptat un nou membru in staff-ul sau pentru anul 2018, dar decizia liderului mondial este una controversata. Constanteanca l-a numit pe Cosmin Hodor (39 de ani) in postul de manager de comunicare, cu toate ca noul ei colaborator are o parere execrabila despre mass-media,…

- Anghel Iordanescu, castigator al Ligii Campionilor in 1986 cu Steaua Bucuresti si apropiat al patronului FCSB, Gigi Becali, a declarat la emisiunea Tribuna Zero, de la Europa FM, ca este posibila o...