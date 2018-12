Retragerea din Nord Stream 2 va reduce capacitatea Germaniei de a ajuta Ucraina

Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul german de externe Heiko Maas a facut apel joi la efectuarea de ”pasi concreti” in directia detensionarii relatiilor dintre Ucraina si Rusia, apel lansat in cadrul unei intalniri la Berlin cu premierul ucrainean Volodimir Groisman, informeaza Agerpres, citand DPA. ...

- Ministrul german de Externe, Heiko Maas, a cerut marti Moscovei sa respecte legile internationale si suveranitatea teritoriala a tarilor vecine, in urma confiscarii de catre Rusia a celor trei nave ucrainene, relateaza Reuters.

- Președintele Donald Trump a declarat luni ca "nu ii place" situația intre Rusia și Ucraina, la o zi dupa ce trupele ruse au capturat trei nave ucrainene in Marea Neagra, in apropierea Peninsulei Crimeea, relateaza site-ul agenției Reuters.

- Statele Unite inca ar putea sa impuna sanctiuni legate de constructia gazoductului Nord Stream 2, care ar aduce gazul rusesc direct in Germania pe sub Marea Baltica, a declarat joi secretarul american pentru energie Rick Perry, informeaza Reuters preluata de Agerpres Perry, care efectueaza…

- Consilierul american pentru securitate naționala, John Bolton, a declarat vineri ca ar fi bine daca Rusia ar pleca din Crimeea și Ucraina de est, nu s-ar amesteca in alegerile din Statele Unite și ar fi mai puțin intruziva in Orientul Mijlociu, scrie Reuters. „Ar fi util in cazul in care ei (rușii)…

- SUA ar trebui sa ia in calcul consecintele - atat pentru Europa, cat si pentru viitorul dezarmarii - retragerii unilaterale din tratatul cu Rusia privind fortele nucleare intermediare, a declarat duminica ministrul de externe al Germaniei, Heiko Maas, informeaza Reuters. In anuntul privind…

- Ucraina l-a declarat persona non grata pe consulul Ungariei de la Beregovo si l-a invitat sa paraseasca tara in interval de 72 de ore, pe fondul tensiunilor dintre cele doua tari legate de eliberarea de pasapoarte unguresti unor cetateni ucraineni de etnie maghiara, informeaza Reuters si MTI, potrivit…

- Ministrul ucrainean de Interne, Arsen Avakov, a declarat marți ca unul din suspecții in cazul Skripal a fost identificat in Ucraina ca fiind cel care l-a ajutat pe fostul președinte Viktor Ianukovici sa fuga in Rusia in urma protestelor din 2014, relateaza site-ul agenției Reuters, potrivit Mediafax.La…