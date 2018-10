Stiri pe aceeasi tema

- Donald Trump ameninta sa creasca arsenalul nuclear american al Statelor Unite, in urma retragerii americane dintr-un tratat cu privire la interzicerea armamentului nuclar semnat in timpul Razboiului Rece, in contextul in care Moscova afirma ca acest lucru va face lumea mai periculoasa, relateaza…

- Consilierul Casei Albe pe probleme de securitate nationala John Bolton s-a intalnit luni, la Moscova, cu seful diplomatiei ruse Serghei Lavrov, care-i astepta ferm explicatiile cu privire la retragerea americana dintr-un tratat major privind armamentul nuclear, anuntata in urma cu doua zile, relateaza…

- La doua zile dupa anuntul SUA privind retragerea dintr-un tratat important privind armele nucleare, consilierul pentru securitate al Casei Albe, John Bolton, se intalneste luni la Moscova cu seful diplomatiei ruse Serghei Lavrov, care asteapta explicatiile sale, potrivit France Presse, scrie Agerpres.…

- Rusia ar trebui sa raspunda asimetric in cazul in care SUA s-ar retrage efectiv din Tratatul privind Fortele Nucleare Intermediare (Intermediate Nuclear Forces Treaty, INF), iar una din modalitatile de raspuns ale Moscovei ar putea fi dezvoltarea de rachete de croaziera cu raza lunga de actiune,…

- Moscova l-a avertizat duminica pe liderul Casei Albe, Donald Trump, ca intentia lui de a retrage SUA din INF, tratatul nuclear semnat de cele doua parti in timpul Razboiului Rece, este un pas „foarte periculos“.

- Tratatul INF a fost semnat in 1987 de presedintele SUA Ronald Reagan si de liderul Uniunii Sovietice, Mihail Gorbaciov, iar ulterior preluat de Rusia, ca succesoare a URSS. Washingtonul si Moscova s-au acuzat reciproc de multa vreme de incalcarea acordului prin care sunt interzise rachetele…

- Statele Unite se vor retrage unilateral din tratatul cu Rusia privind fortele nucleare intermediare (INF), a anuntat sambata presedintele american Donald Trump, citat de DPA și preluat de agerpres. Tratatul INF a fost semnat in 1987 de presedintele SUA Ronald Reagan si de liderul Uniunii Sovietice,…

- Moscova este dispusa sa faca tot posibilul pentru a ieși din impasul in relațiile dintre Rusia și Statele Unite, și percepe la modul serios dorința președintelui Donald Trump de a avea un dialog, deși sentimentele rusofobe din Statele Unite sunt un obstacol, a declarat ministrul rus de externe Serghei…