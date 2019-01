Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele american Donald Trump a confirmat luni ca retragerea trupelor americane din Siria va fi "lenta", reafirmandu-si totodata succesul in fata gruparii Statul Islamic (SI) din regiune, relateaza AFP, Reuters si dpa. "SI a disparut practic, ne trimitem incet trupele acasa pentru…

- Senatorul republican Lindsey Graham, un apropiat al lui Donald Trump, i-a cerut duminica presedintelui american sa reconsidere retragerea trupelor americane din Siria, pentru a se asigura ca gruparea terorista Stat Islamic (SI) ''nu se va mai intoarce niciodata'', informeaza AFP.…

- John Bolton, consilierul prezidential american pentru Securitate Nationala, a anunțat vineri ca urmeaza sa efectueze vizite oficiale in Turcia și in Israel luna viitoare, in contextul in care Statele Unite vor incepe retragerea trupelor americane din Siria, relateaza site-ul agenției Anadolu, citat…

- John Bolton, consilierul prezidential american pentru Securitate Nationala, a anuntat vineri ca urmeaza sa efectueze vizite oficiale in Turcia si in Israel luna viitoare, in contextul in care Statele Unite vor incepe retragerea trupelor americane din Siria, relateaza site-ul agentiei Anadolu.

- Consilierul pentru securitate nationala al Casei Albe John Bolton a anuntat vineri ca se va deplasa in Turcia si in Israel in ianuarie pentru a discuta despre situatia din Siria, dupa decizia presedintelui Donald Trump de a retrage trupele americane din aceasta tara, relateaza AFP. Decizia a fost primita…

- Presedintele american Donald Trump a anuntat ca a avut duminica o convorbire telefonica cu omologul sau turc Recep Tayyip Erdogan, in cadrul careia au vorbit si despre retragerea trupelor americane din Siria, care se va desfasura ''lent si extrem de coordonat'', transmite AFP, potrivit Agerpres.''Tocmai…

- Presedintele american Donald Trump a declarat ca gruparea extremista Statul Islamic a fost "in mare parte invinsa", dand inapoi fata de o declaratie anterioara in care vorbea despre o infrangere totala, adaugand ca tine de tarile de regiune, inclusiv Turcia, sa se ocupe de ramasitele organizatiei,…

- Seful statului turc a avut miercuri o discutie la telefon cu omologii sai rus si ucrainean, Vladimir Putin si Petro Porosenko, indemnandu-i pe amandoi sa-si rezolve problemele "pe cale diplomatica"."Putem sa ne asumam aici un rol de mediator? Am vorbit despre asta cu ambele parti", a declarat…