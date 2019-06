Retragere Guvern Plahotniuc. Gușă: România și-a pierdut orice influență la Chișinău Consultantul politic Cozmin Gușa este de parere ca Rusia a caștigat fara drept de apel o prima repriza a meciului geopolitic din Republica Moldova și ca Romania și-a pierdut orice influența la Chișinau. "Situația e foarte complexa din punct de vedere geopolitic, abia acum se va inflama. E cert ca rușii și Putin au caștigat fara drept de apel, poate fi doar o prima repriza. Avantajul politic este atat de mare incat ma indoiesc ca vor mai pierde", a explicat Cozmin Gușa intr-o intervenție telefonica la Realitatea TV. "Poziția premierului Maia Sandu este extrem de fragila, de azi… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

Sursa articol: dcnews.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Situația din Republica Moldova devine hilara. Deși in țara susțin ca alianța socialiștilor lui Dondon cu pro-europenii Maiei Sandu a fost rodul unor negocieri anevoioase, in presa separatiștilor pro-ruși din Ucraina spun clar și limpede ca alianța e rosul suta la suta a intervențiilor directe de…

- Ambasadorul Federatiei Ruse la București, Valeri Kuzmin, a declarat miercuri ca tara sa este de acord si sprijina formarea coalitiei de la Chisinau, punctand ca interesul Rusiei este ca Republica Moldova sa fie o tara stabila.

- 'Pozitia noastra oficiala este foarte clara, este cea a Ministerului de Externe din 10 iunie. Este in conformitate completa cu conceptul nostru strategic pe termen lung pe care il aparam. (...) In acest caz particular - noi in mod frecvent si consistent am vorbit despre necesitatea de a nu ne opune…

- Premierul Moldovei, Maia Sandu, a anunțat, marți, printr-o postare pe Facebook, ca a avut o discuție la telefon cu Traian Basescu. Potrivit lui Sandu, fostul președinte al Romaniei a asigurat-o de de sprijinul sau in incercare de ”dezoligarhizare” a Moldovei. ”Tocmai am avut o convorbire telefonica…

- Consultantul geopolitic Cozmin Gușa a declarat, pentru Realitatea TV, ca actualul scandal politic din Republica Moldova este cea mai mare provocare de politica externa pentru România de dupa Revoluție. Consultantul considera ca România are nevoie de diplomație și curaj, dar trebuie…

- Consultantul geopolitic Cozmin Gușa a declarat, pentru Realitatea TV, ca actualul scandal politic din Republica Moldova este cea mai mare provocare de politica externa pentru România de dupa Revoluție.

- Consultantul politic Cozmin Gușa crede ca Maia Sandu și blocul ACUM au cazut intr-o capcana din care ar putea sa nu mai iasa, acceptand o alianța cu Igor Dodon la Chișinau, mai ales ca guvernul lor nu are forța. UE, crede consultantul, a facut o greșeala fatala, inclusiv din considerente mercantile,…

- Romania risca sa iasa umilita și sa iroseasca ani indelungați de eforturi unioniste daca nu are o atitudine mai ferma in contextul crizei politice de Chișinau, este de parere consultantul politic Cozmin Gușa. Intr-o intervenție la Realitatea TV, Gușa a incercat sa decripteze interesele taberelor…