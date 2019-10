Stiri pe aceeasi tema

- La doi ani dupa ce au organizat un referendum ilegal pentru independenta, separatistii catalani au indemnat marti la "nesupunere civila" ca "raspuns masiv" la o eventuala condamnare a liderilor lor, judecati pentru tentativa de secesiune din 2017, informeaza AFP, potrivit Agerpres.Curtea Suprema,…

- Un tanar in varsta de 29 de ani din Braila este condamnat la inchisoare dupa ce a fost prins in timp ce conducea fara permis auto. Barbatul fost incarcerat in Penitenciarul de Maxima Siguranta Galati dupa ce Judecatoria Fetesti l-a condamnat la o pedeapsa cu inchisoarea.

- Trei barbati, cu varsta cuprinsa intre 31 si 47 de ani, au fost incarcerati in Penitenciarul de Maxima Siguranta Galati dupa ce Tribunalul Braila a emis pe numele lor mandate de executare a unor pedepse privative de libertate.

- La data de 13 septembrie a.c., polițiștii din cadrul Poliției Orașului Gaești, in colaborare cu efective de la Secția nr. 10 Poliție Rurala Petrești, au pus in aplicare un mandat de executare a unei pedepse privative de libertate emis pe numele unui barbat din localitatea Corbii Mari. Acesta a fost…

- Peste 4.400 de condamnati definitiv erau, in iunie 2019, in libertate, fiind dati in urmarire nationala si internationala, se arata intr-un raspuns al Ministerului de Interne (MAI) trimis deputatului Robert Turcescu. Potrivit datelor ANP, in prezent in inchisorile din tara se afla 20.307 persoane, informeaza…

- Trei bucuresteni, cu varste cuprinse intre 19 si 29 ani, au fost retinuti de catre politisti pentru lipsire de libertate si proxenetism, in urma sesizarii facute la 112 de catre mama unei tinere obligate sa practice prostitutia intr-un hotel din municipiul Bistrita, potrivit comunicatului de presa remis…

- Trei persoane in varsta de 30, 33 și 52 ani au fost reținuți de polițiști, dupa ce au fost efectuate perchezitii la domiciliile banuiților suspectați de punerea in circulație a drogurilor de tip marijuana și hașiș, pe teritoriul zonei de nord a Republicii Moldova.