Stiri pe aceeasi tema

- Alerta cu bomba la Parcul de Troleibuze nr. 1 din Capitala. Un barbat a sunat la poliție și a anuntat ca pe teritoriul institutiei a fost plasat un obiect explozibil. Ajunsi la fata locului, politistii si genistii au constatat ca alerta este falsa.

- UPDATE 14:20 - Alerta cu bomba de la Parcul de Troleibuze din Chișinau s-a dovedit a fi FALSA. Informația a fost confirmata de Serviciul de presa al Direcției situații excepționale a MAI. (13:45) - Alerta cu bomba la Parcul de Troleibuze nr.1 din capitala. Informația a fost confirmata pentru TV8 de…

- Angajatii parcului de troleibuze nr. 1 din capitala au fost evacuati luni, 5 martie, dupa ce un barbat necunoscut a sunat la 902 si a spus ca a plasat un obiect explozibil pe teritoriul parcului de pe strada Dosoftei, 146.

- Alerta cu bomba la Parcul de Troleibuze nr.1 din Capitala. Informația a fost confirmata pentru TV8 de catre Silviu Mușuc, șef-adjunct al Direcției Municipala de Poliție. Zona a fost evacuata, iar la fața locului au intervenit mai multe echipaje ale poliției. Potrivit martorilor oculari, angajații au…

- Un apel anonim a pus pe jar autoritațile. Muncitorii de la Parcul de Troleibuze nr. 1 din capitala au fost evacuați, iar zona este încercuita, dupa ce un barbat a sunat și le-a spus polițiștilor ca acolo ar fi fost plasata o bomba. Potrivit ofițerului de presa al Poliției…

- Madalin Boerica, in varsta de 24 de ani, din Craiova, a fost retinut pentru 24 de ore si este acuzat de talharie. Tanarul a jefuit vineri seara o casa de pariuri din centrul orasului si a furat 7.000 de lei.

- Madalin Boerica, in varsta de 24 de ani, din Craiova, a fost retinut pentru 24 de ore si este acuzat de talharie. Tanarul a jefuit vineri seara o casa de pariuri din centrul orasului si a furat suma de 7000 de lei.

- Un barbat de 27 de ani a fost retinut vineri noapte in Capitala dupa ce politistii au incercat sa opreasca autoturismul in care se afla, inmatriculat in Marea Britanie. Acesta a fost urmarit in trafic si s-a tras focuri de arma asupra sa, noteaza News.ro. In goana sa nebuna, barbatul a lovit masina…

- Alexei Navalnii, principalul opozant al lui Vladimir Putin, a fost retinut, joi, de politie cand iesea de la stomatolog, anunta presa rusa . Navalnii, care a organizat unele dintre cele mai mari demonstratii antiguvernamentale din Rusia in ultimii ani, a fost retinut de politie si pe 29 ianuarie, in…

- Un sofer din convoiul presedintelui american Donald Trump, care si-a petrecut weekendul prelungit la resedinta din Florida, a fost retinut scurt timp in weekend, pentru ca a trasportat o arma de foc in bagaje, potrivit Secret Service, insarcinat cu protectia presedintelui, scrie AFP. Arma a fost descoperita…

- Politia Capitalei a fost sesizata luni, prin 112, cu privire la faptul ca in interiorul Curtii de Apel Bucuresti se afla o bomba. Autoritatile evacueaza cladirea si a fost solicitat si sprijin pirotehnic.

- Politistii din Chisinau sunt in cautarea tanarului care apare in imagini. Individul a sustras un stergator de parbriz de la automobilul Peugeot parcat in curte aunui bloc de pe Bulevardul Moscovei din Capitala. Dupa comiterea furtului, acesta a urcat intr-un automobil de model BMW si a parasit locul…

- O parte din sateni protesteaza în fața Parlamentului, alții sunt gata sa adere la PD doar pentru a avea cu ce se deplasa acasa Chiar daca se afla la numai 30 km de Chișinau, satul Puhoi din raionul Ialoveni nu are o ruta directa de transport spre Capitala. Dupa 11 ani, în…

- Un barbat in varsta de 34 ani, locuitor al capitalei a fost reținut in flagrant delict de angajații Secției combaterea infracțiunilor in locuri publice și transport urban cadrul Directiei de Politie a mun.Chisinau, pentru furt de telefon.

- Sfarșit tragic pentru un locuitor din capitala. Acesta a fost gasit spanzurat de o țeava din fața casei in care locuia. Grozavia a avut loc azi noapte in comuna Bubuieci din municipiul Chișinau.

- Protest in fata cladirii Guvernului de la Chisinau! Zeci de vinzatori care activeaza in pietele agricole din capitala si-au dat intilnire in fata institutiei, pentru a cere prelungirea patentei de intreprinzator, noteaza NOI.md. Oamenii spun ca veniturile mici nu le permit sa-si cumpere propriile aparate…

- Polițiștii de la Drumuri Naționale au reținut un barbat cauzat un accident rutier, soldat cu ranirea mai multor persoane, în timp ce se afla sub influența bauturilor alcoolice.”La data de 30.01.2018, politisti din cadrul Biroului Drumuri Nationale si Europene au retinut…

- Situație ingrijoratoare intr-un bloc din sectorul 2 al Capitalei. Dupa ce geamurile de la un balcon de la etajul unu s-au spart intr-o noapte, din senin, oamenii spun ca se tem acum sa mai stea in blocul construit in 1939. Imobilul de pe strada Tunari este construit altfel decat majoritatea celor din…

- Duminica, 28 ianuarie, administratorul unui local din municipiul Sighetu Marmației a sesizat poliția despre faptul ca, intre orele 13,00 – 14,00, un barbat a facut o consumație in local in valoare de 80 lei, dupa care s-a ridicat și a parasit localul fara sa achite nota de plata. Ulterior acestei sesizari,…

- Polițiștii au retinut in flagrant delict un individ, dupa ce a sustras portmoneul din geanta unei tinere in varsta de 18 ani, in timp ce se deplasa cu troleibuzul nr.22.Individul in varsta de 39 ani, domiciliat in Capitala, si-a recunoscut vinovatia.

- In timp ce autoritatile incearca sa faca fata ninsorilor care dau peste cap traficul in Chisinau, dar si in afara acestuia, soferii din tara se descurca cum pot si monitorizeaza situatia pe trasee.

- 49 de autospeciale de la EXDRUPO, 42 de utilaje de la direcția comunala și 400 de oameni au lucrat in aceasta noapte la deszapezirea drumurilor din Chișinau. Despre aceasta a anunțat primarul interimar al capiralei, Silvia Radu.

- Administrația Naționala de Meteorologie a emis o avertizare Cod Galben de vant puternic pentru Capitala și județele din apropiere.Avertizarea meteo este valabila pentru București și județul Ilfov, in intervalul 11.00-16.00, pentru ziua de sambata. De asemenea, meteorologii atrag atenția…

- Mancare otravita imprastiata langa o scoala din Bucuresti, din cauza unui caine care s-a urcat cu labele pe un copil. Stapanii de caini sunt in alerta. Un anunț postat pe o strada din sectorul 6 al Capitalei a starnit panica printre stapanii de animale, care sunt amenințați ca le vor fi otraviți cainii.…

- Peste 30 de troleibuze și 10 autobuze și-au reluat astazi activitatea in capitala dupa sarbatorile de iarna, transmite Moldpres. Solicitat de agenție, directorul Regiei Transport Electric (RTEC), Gheorghe Morgoci, a menționat ca, incepind de azi, in Chișinau circula 302 troleibuze. Totodata, Morgoci…

- Angajații IP Ciocana din cadrul Direcției de Poliție municipiului Chișinau, in urma masurilor speciale de investigații au reținut un tanar in varsta de 25 ani, domiciliat in capitala, care se afla in cautare pentru circulatia ilegala a drogurilor.

- Politist accidentat intentionat in Suceava. Un sofer nu a vrut sa opreasca la semnalele agentului si a fugit dupa ce l-a lovit cu masina. Politistii il cauta acum pe cel care l-a accidentat pe colegul lor.Citeste si: Alina Mungiu Pippidi da LOVITURA protestatarilor: 'Mercenari Gold, care manipuleaza…

- Meteorologii au emis coduri galbene de ceata pentru Bucuresti si alte 21 judete din tara. Politistii anunta ca in Capitala vizibilitatea este scazuta, iar suprafata carosabila este umeda, ceea ce poate cauza derapaje.

- Un barbat de 39 de ani din municipiul Chisinau a fost reținut de politisti, fiind suspectat de comercializarea drogurilor sintetice.Potrivit oamenilor legii, suspectul este membru al unui grup de persoane care distribuie droguri sintetice (AB Chiminaca, PVP) la pret de 1.

- Americanii se pregatesc deja pentru sosirea unei furtuni-fenomen, numita in limbajul de specialitate „ciclon-bomba". Ziua de joi este una extrem de importanta, iar specialistii vor monitoriza in permanenta o adevarata bomba extratropicala, au anuntat deja acestia…

- Timpul frumos de afara i-a scos la plimbare si pe aproape 50 de iubitori de sport care au alergat in jurul lacului din Valea Morilor. Oamenii spun ca au decis sa inceapa noul an corect si sa scape de kilogramele in plus care s-au adunat de sarbatori.

- Patru persoane au fost ranite in Torino, din cauza exploziei unei bombe artizanale, imediat dupa miezul nopții. S-a intamplat in via delle Querce, potrivit agenției naționale de presa din Italia.Bomba a distrus patru mașini parcate și a spulberat ferestrele a treizeci de case. Carabinierii…

- Magie pe scena Teatrului de Opera si Balet "Maria Biesu" din Capitala. Renumitul desen animat "Regatul de Gheata" va fi jucat pentru a doua oara de 30 de actori renumiti din Odesa. Cu un peisaj desprins parca din filmul "Frozen", personajele principale Anna si Kristoff vor lupta cu fortele naturii pentru…

- Un tânar în vârsta de 25 de ani a fost reținut ieri seara în Capitala de catre un echipaj al poliției de patrulare, dupa ce a sustras patru telefoane mobile în suma de circa 80 de mii de lei. „Ieri seara zilei de 29 decembrie, în jurul orei 19:30,…

- „Riscam sa ramânem fara identitate naționala!”, atentioneaza specialistii, în timp ce moldovenii se plâng ca nu are cine-i ura în noaptea dintre ani O tradiție româneasca spune ca, în ajun de An Nou, gospodarii primesc cete de uratori, pentru…

- A inceput instalarea semafoarelor la una dintre intersecțiile din Chișinau, informeaza Inspectoratul National de Patrulare al IGP. Este vorba de intersecția dintre șoseaua Balcani, strada Tudor Vladimirescu și strada Codrilor. La momentul actual, acolo se desfașoara lucrari de reorganizare, la inițiativa…

- Un copil de doar 12 ani din Cahul a contactat telefonic o femeie din Chisinau si i-a spus ca blocul in care locuieste este minat. Alerta s-a dovedit a fi falsa, iar minorul risca pana la doi ani de inchisoare. Citeste mai mult: adevarul.ro/moldova/social/un-copil-12-ani-cahul-cercetat-penal-alarma-falsa-bomba-1_5a38cb3f5ab6550cb85b1a59/index.html

- Un minor de 12 ani din Cahul este cercetat penal dupa ce a lansat o alerta falsa cu bomba.Recent, o locuitoare a Capitalei a telefonat la serviciul specializat 902, comunicand faptul ca, un necunoscut ar fi sunat-o si i-ar fi spus ca blocul in care locuieste ar fi minat.

- (update 22:10) Alerta cu bomba din Balți s-a adeverit a fi falsa. Oamenii legii presupun ca suspectul ar fi fost un minor, care a incercat sa faca o gluma. (21:26) Alerta cu bomba la Balți. O persoana a alertat poliția ca precum sub bradul de Craciun ar fi fost amplasat un dispozitiv explozibil.

- Oamenii legii din Chisinau au descins concomitent mai multe perchezitii autorizate in contextul combaterii traficului ilicit de droguri pe teritoriul Capitalei. Fortele de ordine au intervenit la efectuarea perchezitiilor la domiciliile a sase indivizi cu varstele cuprinse intre 20 ani si 30 ani, domiciliati…

- Politistii sectorului Centru din cadrul Directiei de Politie a mun. Chisinau au identificat si retinut individul, care prin inselaciune si abuz de incredere insusea telefoanele mobile de la minori. Acesta s-a dovedit a fi in virsta de 17 ani si este domiciliat in Capitala. Reamintim ca, acum doua luni…

- Purtatorul de cuvant al IPJ Teleorman, Alexandra Dragole a declarat, joi, corespondentului MEDIAFAX, ca anchetatorii au extins cercetarile in cazul baiatului in varsta de 16 ani, ajungand la concluzia ca acesta a savarsit si infractiunea de lipsire de libertate. ”Cel in varsta de 16 ani…

- Politistii sectorului Centru din cadrul Directiei de Politie a mun. Chisinau au identificat si retinut individul, care prin inselaciune si abuz de incredere insusea telefoanele mobile de la minori. Acesta s-a dovedit a fi in varsta de 17 ani si este domiciliat in Capitala.

- Individul ce apare in imagini este cautat de politistii sectorului Ciocana din cadrul Directiei de Politie a mun. Chisinau, noteaza NOI.md. Acesta este suspectat ca ar fi condus o mașina fiind beat crița. Potrivit anchetei, in dimineata zilei de 5 septembrie, un echipaj mobil al INP a oprit o mașina…

- Un barbat din comuna Gratiești, în vârsta de 43 de ani, a taiat un copac de pe strada N. Dimo din Chișinau. Arborele se afla în spațiu public și individul nu avea dreptul sa-l defrișeze. Despre acest caz a fost anunțata poliția și la fața locului s-a deplasat un…

- Un echipaj mobil al Batalionului Reactionare Operativa (902) din cadrul Directiei de Politie a mun. Chisinau au retinut un locuitor al comunei Gratiesti, in varsta de 43 ani, cand defrisa un copac in parcul public de pe strada Dimo.