Reținut după ce i-a cerut bani unei adolescente ca să nu publice poze indecente pe Facebook Un barbat din Caraș-Severin a fost reținut, astazi, pentru pornografie infantila și șantaj. La inceputul lunii decembrie, acesta a fost prins de polițiștii Serviciului de Combatere a Criminalitatii Organizate Caras-Severin, sub coordonarea procurorilor DIICOT, in timp ce ar fi primit bani de la o minora, pentru a nu publica in mediul virtual fotografii cu caracter … Articolul Reținut dupa ce i-a cerut bani unei adolescente ca sa nu publice poze indecente pe Facebook apare prima data in GorjDomino - cotidian local! . Citeste articolul mai departe pe gorj-domino.ro…

Sursa articol: gorj-domino.ro

