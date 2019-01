Stiri pe aceeasi tema

- Și-a jefuit consateanul! Barbat din comuna argeșeana Albota, reținut pentru talharie. Polițiștii din cadrul Biroului de Investigații Criminale Pitești, sub coordonarea unui procuror din cadrul Parchetului de pe langa Judecatoria Pitesti, l-au reținut pe N.C.I., de 40 de ani, din Albota, banuit de savarșirea…

- Politistii de investigatii criminale din Cugir au identificat si retinut un barbat de 32 de ani, ce este banuit de furtul unui telefon mobil, in valoare de 900 de lei. Acesta a fost retinut pentru o perioada de 24 de ore. Se pare ca, in data de 24 decembrie 2018, in jurul orei 21.30, un […] The post…

- Ieri, 12 decembrie 2018, barbatul de 27 de ani, din Valea Holhorii, comuna Lupsa, retinut de politisti pentru violenta in familie, a fost prezentat Parchetului de pe langa Judecatoria Campeni, pentru dispunerea masurilor legale. Procurorii l-au prezentat in fata instantei de judecata, care a dispus…

- Politistii de investigare a criminalitatii economice l-au retinut pe angajatul unui ocol silvic din Alba, care este cercetat pentru delapidare. Acesta ar fi folosit camionul pe care lucra ca si sofer, fara sa inscrie cursele in foile de parcurs si ar fi prejudiciat societatea cu peste 117.500 lei. La…

- Potrivit reprezentantilor Inspectoratului de Politie al Judetului Dolj, in urma activitatilor desfasurate de catre procurorul de caz din cadrul Parchetului de pe langa Judecatoria Calafat, impreuna cu politisti din cadrul Politiei municipiulu Calafat, a fost identificat un tanar de 18 ani, banuit…

- La data de 4 noiembrie 2018, in jurul orei 13.00, Politia Municipiului Alba Iulia a fost sesizata de catre un cetatean din municipiu, cu privire la faptul ca i-a fost sustras autoturismul pe care-l lasase parcat pe strada Gheorghe Sincai. In urma verificarilor efectuate, autoturismul a fost identificat,…

- Politistii din Alba Iulia au retinut doi tineri, care sunt banuti de furt in scop de folosinta si distrugere prin incendiere. Cei doi ar fi sustras, din Alba Iulia, un autoturism pe care l-au abandonat in localitatea Hapria, iar pentru a șterge urmele faptei, l-au incendiat. Vor fi prezentati in fata…