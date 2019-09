Doi barbati din localitatea argeseana Musatesti au fost retinuti, joi, in cazul unui politist care a murit in luna august, dupa ce a fost impuscat in timpul unei partide de vanatoare, potrivit Agerpres.

Reprezentantii Inspectoratului de Politie Judetean Arges au anuntat ca cei doi barbati, in varsta de 60 si, respectiv, 35 de ani, au fost condusi la audieri la sediul Parchetului de pe langa Tribunalul Arges. Dupa finalizarea audierilor, suspectii au fost retinuti.

Conform acelorasi surse, primul barbat este cercetat pentru omor si braconaj, iar al doilea - pentru braconaj si marturie…