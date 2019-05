Stiri pe aceeasi tema

- Serge Rameau, consulul onorific al Madagascarului in Romania, a declarat, miercuri, intr-un interviu pentru Europa Libera, ca extradarea lui Radu Mazare in țara poate fi rezolvata ușor daca autoritațile de la noi vor vrea acest lucru. Fostul edil a fost arestat ieri in Madagascar. "Trebuie sa va spun…

- Consulul onorific al Madagascarului in Romania, Serge Rameau, a declarat, intr-un interviu pentru Europa Libera, ca extradarea lui Radu Mazare in Romania poate fi rezolvata ușor, daca autoritațile de la București vor dori acest lucru, pentru ca in țara sa noul președinte este ferm impotriva corupției.…

- Consulul onorific al Madagascarului in Romania, Serge Rameau, a declarat, intr-un interviu pentru Europa Libera, ca extradarea lui Radu Mazare in Romania poate fi rezolvata ușor, daca autoritațile de la București vor dori acest lucru, pentru ca in țara sa noul președinte este

- Consulul onorific al Madagascarului în România, Serge Rameau, a declarat, într-un interviu pentru Europa Libera, ca extradarea lui Radu Mazare în România poate fi rezolvata ușor, daca autoritațile de la București

- Consulul onorific al Madagascarului in Romania, Serge Rameau, a declarat, intr-un interviu pentru Europa Libera, ca extradarea lui Radu Mazare in Romania poate fi rezolvata ușor, daca autoritațile de la București vor dori acest lucru, pentru ca in țara sa noul președinte este ferm impotriva corupției.…

- Problema migratiei, care se va mentine pe agenda europeana, a constituit una dintre temele principale ale discutiilor care au avut loc luni intre presedintele Comisiei pentru afaceri europene a Camerei Deputatilor, Angel Tilvar, si Faruk Kaymakci, ministrul adjunct de Externe al Turciei si director…

- Președintele Comisiei pentru afaceri europene a Camerei Deputaților, domnul Angel Tilvar, a avut astazi, la Palatul Parlamentului, o intrevedere cu E.S. Faruk Kaymakci, ministrul adjunct de Externe al Turciei și director pentru Afaceri Europene și cu E.S. Fusun Aramaz, noul ambasador al Republicii…

- Ministrul Justitiei, Tudorel Toader, e ferm hotarat sa rupa pisica in doua! Domnia sa a anuntat joi, 21 februarie, ca va declansa procedura de numire a noului procuror general al Romaniei. „Voi merge la minister si voi declansa procedura de numire a noului procuror general. La finalul lunii aprilie…