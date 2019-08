REȚETE Zacusca cu pește Ingrediente -3 kg peste (fara cap si coada) -1,5 kg ceapa -500 g morcov -2 kg rosii gogonele,bine coapte -2 kg ardei rosii capia mai carnosi -500 ml ulei -250 ml otet -1 lingurita zahar -sare, frunze dafin, ardei iute, piper, usturoi Preparare Se foloseste orice fel de peste gras, de apa dulce sau oceanic. Sa nu incercati cu peste alb, pentru ca iese fada zacusca, uscata, fara gust. Am facut si din peste mic, prins la undita, cat palma si din peste mare si a iesit foarte buna. C (...) Citeste articolul mai departe pe ziaruldeiasi.ro…

