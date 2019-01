REŢETE: Snitel parizian Mod de preparare Snitel parizian



Carnea de vitel (capac, pulpa) se taie in felii de 1 cm grosime (sa nu aiba pielite); acestea se bat cu ciocanul de carne pina cind capata o suprafata de 2 ori mai mare decit cea a unui snitel obisnuit si grosimea de 1/2 cm sau chiar mai putin.



Feliile se potrivesc sa aiba 2 laturi mai lungi; se vor indoi in jumatate si la mijloc se vor introduce o felie de sunca si una de cascaval, taiate in asa fel incit sa intre in intregime intre jumatatile de carne. Snitelele se trec apoi prin faina, ou si pesmet, si se prajesc.



