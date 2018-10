REŢETE PRĂJITURI: Ecler cu ciocolată şi frişcă Ecler cu ciocolata si frisca Mod de preparare Ecler cu ciocolata si frisca Eclerul: Se pune margarina cu apa si sarea la foc. Cand da in clocot, se ia de pe foc, se adauga faina si se amesteca bine. Se fierbe apoi putin la foc mic. Se pune la racit apoi. Cand este aproape rece se adauga pe rand ouale. Se omogenizeaza bine. Dupa aceea se pregateste o tava cu hartie de copt si se pun sub forma de bastonase. Se introduce tava in cuptor. Cand sunt gata se lasa sa se raceasca si apoi se taie pe jumatate pe orizontala. Crema de ciocolata: Se amesteca bine toate ingredientele, iar apoi… Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

Sursa articol si foto: rtv.net

