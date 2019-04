Stiri pe aceeasi tema

- Rețeta noastra de astazi este una absolut delicioasa și extrem de ușor de preparat! Daca nici bugetul nu te ajuta sa pregatești un pranz sofisticat, afla ca ciorba de cartofi cu bacon este soluția ideala pentru a pregati o masa pe cinste!

- Rețeta noastra de azi este tot ce-ți trebuie pentru a pregati o masa ca la carte! Este vorba despre ceva delicios, ieftin și extrem de ușor de preparat: paste cremoase cu ciuperci și brocolli.

- Pentru astazi ți-am pregatit o rețeta delicioasa, care va fi pe placul intregii familii. Este vorba despre o ciorbița radauțeana cu pui, care te va face sa-i surprinzi pe cei dragi cu un pranz pe cinste!

- Daca vrei sa-i dai gata pe cei dragi cu o masa pe cinste, tot ce trebuie sa faci este sa fii foarte atenta la rețeta noastra de astazi! Cotletul de berbecuț in crusta de fistic este ceva delicios, un preparat care ar satisface pretențiile chiar și celui mai mare gurmand!

- Daca iți este dor de bucataria sofisticata și nu ai idee ce sa le pregatești celor dragi pentru masa de pranz, ți-am pregatit astazi o rețeta absolut fabuloasa! Este vorba despre raci in sos de mere, un deliciu cu care ii vei surprinde negreșit pe cei dragi!

- Daca te-ai saturat de spaghetele clasice și vrei sa-i surprinzi pe cei dragi cu ceva inedit la masa de pranz, i-am pregatit o rețeta absolut delicioasa de spaghete cremoase, cu spanac. Sunt ușor de preparat și ii vor face pe toți cei de la masa sa mai ceara inca o porție.

- Daca nu ai gasit inca preparatul care sa te surprinda, ți l-am pregatit noi, astazi! Este vorba despre carne de vita in sos de vin alb, un adevarat deliciu și o rețeta ce poate fi pregatita atat pentru pranz, cat și pentru cina.

- Simpla si fara sa fii nevoita sa te infometezi, dieta cu cartofi fierti te ajuta sa topesti kilogramele in plus, scrie lyla.ro. Mai exact, potrivit nutritionistilor, acestia te ajuta sa slabesti cinci kilograme, in doar patru zile. Citeste si Dieta anului 2019. Aceasta este cura de slabire…