Stiri pe aceeasi tema

- Bucatarul resitean Uica Mihai are o reteta inedita de ardei umpluti, datorita umpluturii lor. Uica spune insa ca gustul face tot chinul. Pentru ca e ceva chin la desfacutul samburilor de caise, principalul ingredient al acestei retete

- Langa Timișoara se va desfașura o noua ediție a unui festival culinar delicios. In rolul principal, tocanița, gatita dupa rețete felurite, cu ingrediente clasice sau un strop de inovație. The post Tocanița delicioasa de-ți lasa gura apa! Cele mai bune rețete și un ceaun uriaș, langa Timișoara appeared…

- Descopera un preparat gustos, sanatos și gata in doar 30 de minute. Poate fi servit chiar și cu mamaliguța. Ingrediente: 10 buc. file de macrou zeama de la 1 lamaie sare și piper 2 linguri...

- INGREDIENTE 600 g fasole verde 5 rosii medii 6 catei de usturoi tocati 3-4 cepe medii sare, piper, marar si patrunjel tocat - dupa gust Fasolea verde se taie in bucati de 2-3 cm si se opareste un pic in apa cu sare. Se da sub un jet de apa rece si se lasa la scurs. Ceapa se toaca marunt si se arunca…

- CHIȘINAU, 28 apr — Sputnik, Sergiu Praporșcic. Nu constituie o excepție nici actuala sarbatoare a Învierii Domnului. Activist Alexandru Gâsca, care este un cunoscut militant pentru protejarea pieței interne și promovarea producatorului autohton a postat pe pagina sa de Facebook…

- Meniu de Paste 2019. De Paste incercam sa umplem masa cu cele mai gustoase bunatati, fie ca respectam bucataria traditionala, fie ca alegem sa preparam si retete din bucatariile internationale.

- Se apropie o sarbatoare și nu mai știți ce sa puneți pe platoul cu aperitive? Treceți pe lista și aceasta delicioasa și aspectuoasa Budinca aperitiv cu șunca presata și legume, care va da un plus de culoare platoului cu aperitive festive.

- Va vom prezenta 5 rețete de Paști ce nu trebuie sa lipseasca de pe masa, mai ales cele din miel, deoarece el este vedeta din platourile incarcate cu bunatațuri. Oua vopsite Nu exista masa de Paște fara oua vopsite. Așa spune tradiția, asta facem și noi. Ouale roșii trebuie sa predomine…