Mod de preparare Retete pentru copii: Creveti cu mango si avocado



Pune sucul de lamaie, maioneya, iaurtul, sosul de rosii si sosul Worcestershire intr-un bol si mesteca-le bine. Poti adauga piper proaspat macinat pentru un plus de savoare. Taie bucatile de avocado in doua, scoate samburele, curata-le de coaja si feliaza-le fin. La fel si mango. Taie salata in bucati mici. Apoi amesteca toate ingredientele.



Crevetii ii fierbeti in apa cu sare pentru 10 minute si ii scurgeti si ii puneti deasupra salatei. Puteti presara deasupra boia.



Pofta buna!



Ingredientele…