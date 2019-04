Mod de preparare Butoiase din castraveti cu branzeturi

Se spala castravetii si se sterg cu un prosop absorbant. Se curata cu un cutit castravetii in forma de zebra (adica o fasie da una nu). Se taie segmente de circa 7-8 cm lungime. Cu ajutorul unei lingurite se face o gaura in castravete, astfel incat sa ramana fundul intact. Se amesteca branzeturile pana obtinem o pasta omogena. Tocam si ceapa verde si o adaugam in pasta de branza. Condimentam cu sare daca mai este cazul si piper. Umplem cu acest amestec butoiasele de castraveti. Pentru a obtine un efect decorativ se pot umple castravetii…