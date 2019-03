Stiri pe aceeasi tema

- Rețete mancare post. Clatite pufoase de post: Secretul gospodinelor. In Postul Paștelui, monotonia intervine ușor in pregatirea meselor. Daca vrei sa-i surprinzi pe cei dragi, pregatește-le o porție de clatite pufoase de post.

- Hranitoare, delicioasa și rapida. Ce altceva ai putea cere de la un fel de mancare? Pe aceste considerente, recomandam o frittata delicioasa, cu roșii cherry – o incantare a papilelor gustative!

- Pentru ca gusturile copilariei nu se uita niciodata, sa ne amintim cum se prepara cea mai gustoasa mancare de cartofi ca la bunica. Delicioasa mancare de cartofi cu carne de porc de la oala, sau de la garnița cum i se spune in anumite regiuni.

- Budinca este un tip de mancare versatil, care merge și pe post de mancare principala, de gustare, dar și de desert. De aceea, pentru astazi, va recomandam o rețeta de bundinca mai inedita: una din porumb, gata in nici o ora.

- Tort tiramisu Mod de preparare Tort tiramisu Amestecam cele 4 linguri de cafea cu cele 4 linguri de cacao si 10 linguri de apa, amestecam pe foc apoi punem la racit. frisca lichida o batem bine cu mixerul Galbenusurile le frecam cu zaharul, pana se omogenizeaza bine. Adaugam crema mascarpone…

- Preparatul cu origini stravechi a fost preluat, reinterpretat si rebotezat de foarte multi mari maestri bucatari europeni. Reteta poate fi atat pentru un fel de baza, cat si pentru o garnitura. Mai nou, au aparut si variante strict vegetariene de „piperchi dinijicati cu patragiani”.

- Posturile crestinilor ortodocsi prevad si zile in care este permis sa mancam peste si untdelemn. De aceea, bucatarii manastirilor imbina carnea de peste cu fel de fel de mancaruri de post.