Retete de Revelion: Rulouri de stiuca cu legume in aspic

1. Se pune la fiert 500 ml apa cu un praf de sare. La primul clocot se varsa mixul de legume congelate si se asa sa fiarba 7 minute dupa care se scurg bine iar apa in care au fiert se lasa sa se limpezeasca.

2. Pestele curatat de solzi si intestine, se spala in mai multe ape reci apoi se fileteaza cu un cutit ascutit. Se sareaza si pipereaza, dupa gust fiecare file de peste.

3. Se impart legumele fierte si scurse in forme de savarine sau alte forme, dupa preferinta. Apa limpezita in care au fiert legumele se amesteca cu gelatina hidratata in 100 ml apa rece si apoi topita la bain…