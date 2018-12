Reţete de Revelion: Prăjitură cu brânză şi cafea Incingi cuptorul la 190 grade Celsius. Pui nucile intr-o tava si le dai la cuptor pentru 7 minute. Le scoti din cuptor si le lasi sa se raceasca. Intr-un castron amesteci faina cu sarea si praful de copt.

Pui in blender boabele de cafea si le maruntesti, dar nu le transformi in pudra (lasi bucatele de boabe de cafea). In acelasi blender maruntesti si nucile.

Intr-un castron mai mare mixezi untul pana obtii o crema pufoasa. Adaugi zaharul, mixezi din nou, dupa care incorporezi oul, adaugi cafeaua macinata, nucile si faina amestecata cu praful de copt si sarea.

Framanti aluatul…



