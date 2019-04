Retete de Pasti: Tarta cu crema de branza si ciocolata Zdrobim biscuitii in robotul de bucatarie sau cu sucitorul; eu prefer robotul pentru ca ies mai fini. Topim 130 g unt si turnam peste biscuitii zdrobiti; amestecam pana se omogenizeaza compozitia si se formeaza ca o pasta.

Intindem aceasta pasta de biscuti intr-o forma de copt cu pereti detasabili sau o forma de tarta.

Punem la bain marie 220 g ciocolata alba cu 120 ml frisca lichida si amestecam pana se topeste ciocolata. Intr-un recipient, amestecam crema de branza, zaharul, faina si esenta de vanilie pana obtinem o crema foarte fina, recomand sa folositi mixerul la… Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

Sursa articol si foto: rtv.net

