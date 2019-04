Retete de Pasti: Saratele cu cascaval si susan Drojdia se inmoaie cu 4 linguri de apa apoi se amesteca cu smantana, margarina, 100g cascaval ras, sare si un ou. Se adauga faina si se framanta pana se obtine un aluat omogen, care se lasa la dospit o ora. Se taie aluatul in doua si se intinde o foaie subtire, se taie bastonase care se ung cu galbenusul batut, se presara cascaval ras si se coc la foc potrivit, pana devin aurii. Intre timp se pregateste a doua tava de saratele. De aceasta data peste saratele se presara susan. Pofta buna! Ingredientele si cantitatile le gasesti AICI Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

Sursa articol si foto: rtv.net

- Ficateii de pui se spala in apa rece, se scurg bine apoi se maruntesc cu un cutit si se pun la prajit in putin ulei de masline (se lasa atat cat sa-si schimbe culoarea), se condimenteaza si se lasa putin la racit, alaturi in alta tigaie se calesc in putin ulei ciupercile curatate si taiate in bucati…

- Se pun stafidele intr-un bol, se acopera cu apa calduta sau romul si se lasa sa se inmoaie circa 1 ora, dupa care le punem intr-o strecuratoare la scurs. Branza dulce de vaca o amestecam cu zaharul tos, esenta de rom, zaharul vanilinat, stafidele, ouale intregi si coaja de lamaie, pana la…

- Lasi ingredientele la temperatura camerei cu cateva ore inainte de a prepara cozonacul. Prepari maiaua din drojdie, apa calduta si o lingurita de zahar. Asezi maiaua in faina cernuta, o acoperi cu putina faina si o lasi la dospit la caldura.Separi cele 5 albusuri de galbenusuri, iar galbenusurile…

- Se spala bine organele in apa rece. Se taie in bucati de 3-5 cm, se curata de pielite, cheaguri de sange etc. Se lasa 10-15 minute in 3 parti apa si 1 parte otet sa iasa orice eventual miros. Se pun la fiert in apa rece (fara sare). Se ia spuma si se fierb circa 20-30 de minute. Se arunca…

- Zdrobim biscuitii in robotul de bucatarie sau cu sucitorul; eu prefer robotul pentru ca ies mai fini. Topim 130 g unt si turnam peste biscuitii zdrobiti; amestecam pana se omogenizeaza compozitia si se formeaza ca o pasta.Intindem aceasta pasta de biscuti intr-o forma de copt cu pereti…

- Maruntaiele si carnea de miel se spala, se taie cuburi si apoi se dau prin robot / masina de tocat carne. Compozitia o punem intr-un catron mai mare peste care adaugam ceapa verde, mararul, patrunjelul (toate tocate marunt), 4 oua batute bine, si condimentam cu sare, piper si condimente pentru drob.…

- Speli si usuci cu servetele absorbante pulpele de pui dezosate. Dai pieptul de pui prin masina de tocat, iar ciupercile (din conserva), ceapa verde si ardeiul rosu le toci marunt. Amesteci carnea tocata, ciupercile, ardeiul, ceapa verde, cascavalul (dat pe razatoare), cimbrul, sarea, piperul…

- Farfalle cu broccoli la cuptor Mod de preparare Farfalle cu broccoli la cuptor Prima data se opareste broccoli in apa cu sare.Separat se fierb morcovul si mazarea.Pastele se pun la fiert conform indicatiilor de pe ambalaj.Dupa aceea se caleste sunca in ulei incins.Cand…