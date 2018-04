Reţete de Paşti: Pulpă de miel la cuptor Pulpa de miel a stat la baitz-ul din vin si condimente 2 zile la frigider pentru a fi carnea cat mai frageda. Apoi am mai condimentat putin pulpa, am pus-o in tava impreuna cu baitz-ul si usturoiul si am lasat-o la cuptor pentru 80 de minute. Am servit cu sos de usturoi (mujdei de usturoi, smantana, castraveti murati si marar) Ingredientele si cantitatile le gasesti AICI Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

