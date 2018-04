Reţete de Paşti: Cheesecake cu căpşune Sfarami biscuitii si ii amesteci cu untul moale. Intr-o tava cu peretii detasabili asezi hartie de copt, apoi asezi buscuitii amestecati cu untul si ii presezi bine. Amesteci toate ingredientele pentru cheesecake si torni compozitia peste blatul de biscuiti si dai tava la cuptor la 120 de grade C pentru aproximativ 60 de minute.

Fructele le fierbi cu 1/2 cana apa si cu zaharul pe foc mic aprox 15 minute.

Dupa ce scoti tarta din cuptor o lasi sa se raceasca o ora apoi torni fructele. Dai la frigider 2 ore si o poti servi. Ingredientele si cantitatile le gasesti AICI Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

Sursa articol si foto: rtv.net

