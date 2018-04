REŢETE DE PAŞTE. Drob vegan din ciuperci şi verdeţuri Ingrediente necesare pentru a prepara drob vegan: 500 de grame de ciuperci

doua cepe mari

doua legaturi de patrunjel proaspat

doua legaturi de ceapa verde

o legatura de usturoi verde

cinci linguri de faina integrala

sare neiodata, dupa gust

ulei de masline extra virgin Mod de preparare drob vegan: Primul pas pe care trebuie sa-l faci pentru a pregati drob vegan este sa cureți și sa speli ciupercile, dupa care sa le tai bucațele mici. Ulterior, pune-le intr-o tigaie și calește-le la foc mic, pana cand se va duce apa. Adauga, de asemenea,… Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

Sursa articol si foto: rtv.net

