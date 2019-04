Stiri pe aceeasi tema

- Musacaua are origini arabesti si a sosit in Balcani pe filiera greceasca. Traditional, musacaua de cartofi se prepara cu carne de miel sau vita, dar iese la fel de gustoasa si in variantele cu carne de porc sau pasare.

- Reteta celei mai gustoase fripturi de miel, nelipsita de pe mesele de Paste, o regasim in cartea „Bucate, vinuri si obiceiuri romanesti” (Editura Paideia) a regretatului gastronom si jurnalist Radu Anton Roman. Gatit cu grija, preparatul va fi deosebit de gustos. Gospodinele trebuie insa sa respecte…

- Ciorba de miel este unul dintre preparatele tradiționale de Paște și poate fi preparata in mai multe moduri: ciorb de miel a la grec, ciorba de miel acrita cu lamaie, zeama de varza sau borș. Iata 4 dintre cele mai bune rețete de ciorba de miel

- Gospodinele din Tara Zarandului spun un "Nu!" hotarat cozonacilor de-a gata! Insa, pentru a se asigura ca lor vor iesi perfect, au inceput deja sa-si exerseze priceperea. Mai ales ca, pe masa de Paste, nu vor pune doar cozonaci. Nici celebrele placinte cu branza dulce nu vor lipsi.

- Cum faci curațenie de Paște cu bicarbonat de sodiu. Cele mai bune trucuri și rețete care te vor ajuta in curațenia de primavara. Bicarbonatul de sodiu acționeaza ca dezinfectant și curața efecient toate suprafețele din casa.

- Rețeta cozonac pufos. Iata cum realizezi cel mai bun cozonac de casa. Gospodinele incep pregatirile de Paște 2019, va propunem in continuare o rețeta care sa va ajute in realizarea celor mai buni cozonaci pentru Masa de Paște

- Rețete mancare post. Tiramisu de post, fara ou și mascarpone. Tiramisu este unul dintre cele mai iubite deserturi, chiar și in post. Delicioasa prajitura are și o varianta adaptata pentru cei care postesc. Este o rețeta simpla și gustoasa. Iata cum se prepara.

