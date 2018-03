Stiri pe aceeasi tema

- Mod de preparare Rulada de cartofi cu legume. Reteta de post! Pui cartofii la fiert in apa cu sare. Dupa ce au fiert, scurgi apa, ii pasezi sii ii lasi sa se racoreasca.Intre timp, ceapa verde, dovlecelul si ardeiul le toci cubulete mici, iar morcovii ii dai pe razatoarea mica si calesti…

- Retete de cozonaci. Traditionalul cozonac de Pasti simbolizeaza painea dulce a Invierii si a renasterii. Desi cozonaci se mai pregatesc si pentru masa de Craciun sau la alte sarbatori religioase, simbolistica lor pascala este usor umbrita de pasca. Insa, in biserica este reprezentata jertfa Mantuitorului,…

- Dovlecelul este o leguma saraca in calorii și ușor de digerat. Se gatește ușor și se poate combina cu legume, oua, carne sau orez. Incearca 3 rețete cu dovlecei. Umpluți / VIDEO Ingrediente: 4 dovlecei, 100 g orez, o ceapa mica, sare, piper, trei linguri de ulei, menta proaspata, marar, patrunjel…

- Daca pentru noi, adultii sanatosi, toate ingredientele ne sunt permise si in consecinta si preparatul finit, pentru copii lucrurile stau usor diferit, scrie superbebe.ro. Si asta pentru ca cei mici, pana la varsta de un an, nu au voie sa puna gurita pe zahar, miere sau nuci. Primul – numit si "otrava…

- Mucenici moldovenesti, ingrediente: 1 kg faina 400 g zahar 4 oua 100 g margarina 40 g drojdie 400 ml lapte 200 g miere 200 g nuca macinata 50 ml ulei esente dupa gust Mucenici moldovenesti, mod de preparare: 1. Mucenicii moldovenesti…

- Mucenici muntenesti, ingrediente: Pentru aluat 500 g faina 200 ml apa 1/2 lingurita sarePentru fiert 2-3 litri apa zahar dupa gustPentru servit 300 g nuca macinata esenta de rom coaja rasa a unei portocale coaja rasa a unei lamai…

- Mucenici moldovenesti de post pufosi, ingrediente: Pentru aluat700 grame de faina alba de grau tip 000300 ml apa carbogazoasa100 ml de suc de portocale proaspat stors100 ml ulei de floarea soarelui80 grame de zahar2 plicuri de zahar vanilato lingurita de…

- Mucenici moldovenesti Ingrediente: - 700 g faina - 100 g zahar - 50 g margarina - 2 linguri miere de albine - 4 linguri ulei - 25 g drojdie - 300 ml apa - 1 plic zahar vanilat - nuca macinata Pentru sirop: 1 lingurita…

- Rețete de deserturi de post – adica dulciuri fara lapte, oua sau unt – iți propunem sa incerci azi. Iți spunem și care sunt secretele prepararii mucenicilor muntenești și moldovenești, ca sa le faci o surpriza frumoasa celor dragi, pe 9 martie. Gogoși simple / VIDEO Ingrediente: 600 g faina alba, 400…

- Despre morcovi stii deja ca sunt legume excelente pentru silueta, au vitamine si minerale pretioase, dar si pretiosul betacaroten, antioxidant cu rol deosebit de important in protejarea vederii.

- Mod de preparare Placinte cu branza dulce si stafide Pregatim din timp toate ingredientele, sa fie la temperatura camerei. Intr-un bol, se desface drojdia cu o furculita (sau cu mana), se amesteca cu o lingura de zahar si 2 linguri de lapte. Lasam maiaua sa se activeze (vor aparea bule mici…

- Ingrediente rasol de vita 2 buc faina 30 g ceapa 1 buc. (77 g) tije de telina 50 g morcov 1 buc. (50 g) usturoi 4 catei dafin 2 foi patrunjel 1 legatura vin alb 120 ml supa instant de vita 200 ml rosii 3 buc. mici (260 g) coaja de lamaie si de portocala unt 30 g ulei de masline 2 linguri sare, piper…

- A inceput postul Paștelui și nu mai știi deja ce sa pregatești de mancare. Iți venim in ajutor cu o rețeta simpla și interesanta, buna chiar și pentru o seara in care ai musafiri. INGREDIENTE: 1 kg dovlecei in floare, 2 linguri de ulei, 100 g arpagic, marar si patrunjel verde, tocat. sare CUM SE PREPARA…

- Ingrediente un macrou afumat 300 grame branza proaspata 2-3 linguri ulei de masline 1 legatura marar suc de lamaie Preparare Pestele se curata de oase si de piele. Se marunteste si se pune in vasul de la robot. Se adauga branza proaspata, uleiul de masline, mararul tocat, sucul de lamaie si…

- Ingrediente: Carne de vaca 150 g, ou l bucata, unt 15 g, faina 15 g, lapte 30 ml, sare 2-3 g, smantana 20-30 g. Mod de preparare: Se freaca galbenusul, untul si sarea. Separat, se bate albusul spuma. Peste galbenusul frecat se adauga, alternativ, faina si spuma de albus. Se amesteca si se coace compozitia,…

- Fructele de padure se pot folosi atat congelate, cat și proaspete. Reprezinta o importanta sursa de antioxidanți și vitamine. Incearca și tu 3 rețete cu fructe de padure. Tarta cu mure Ingrediente: pentru aluat: 250 g faina, 125 g zahar, 135 g unt, un ou, un galbenuș, coaja rasa de la o lamaie, un…

- Ingrediente 250 g faina 1 mar mare, feliat 230 ml ulei 200 g zahar brun 100 g zahar 50 g nuci, marunțite 2 oua 1 lingura scorțișoara 1 lingurița esența de vanilie ½ lingurița praf de...

- Ingrediente:500 g biscuiti populari sau petit2 oua100 g unt100 g zahar pudra50 g faina100 ml lapte ciocolata rasaMod de preparare: Se bat ouale cu zaharul vanilat si se adauga putin cate putin untul si se bate bine pana cand amestul devine neted.Se adauga laptele si faina si se pune la fiert amestecand…

- Vrei sa pregatești niște deserturi aparte, pline de savoare și potrivite pentru o petrecere rafinata? Deserturile acestea sunt perfecte pentru asta. Deserturile facute in casa au o aroma net superioara celor cumparate, iar daca ai și o mica pasiune pentru gatit, cu siguranța iți vei dori sa incerci…

- Mod de preparare Negresa cu visine, nuci si ciocolata Rupi ciocolata neagra si o topesti cu 50 g unt la baine marie. Cand se raceste putin adaugi galbenusurile si amesteci rapid pana se omogenizeaza. Separat freci untul ramas cu 100 g zahar. Adaugi ciocolata cu galbenusuri si omogenizezi…

- Ingrediente 1 cana faina malai 300 gr carnati de casa 100 gr telemea oaie unt pentru uns forma 1 lingura ulei sare smantana pentru servire Preparare Intr-o oala punem 1 l apa la fiert. Cand apa e aproape gata de a da in clocot, adaugam sarea si malaiul in ploaie. Fierbem o mamaliga mai moale. In uleiul…

- Ingrediente: 4 cartofi medii 3-4 felii subtiri de bacon cateva linguri sos de rosii cu busuioc 50 gr cascaval 2 linguri ulei sare, piper. Mod de preparare: Se spala bine cartofii sub...

- Iata cele mai delicioase retete de ciocolata de casa. Ciocolata de casa cu alune de padure si stafide # Reteta 1 Ingrediente Ciocolata de casa cu alune de padure si stafide 200 g zahar brut300 ml apa plata1 praf de sare250 g lapte praf100 g unt moale60…

- Mod de preparare: Bati untul moale lasat la temperatura camerei, impreuna cu zaharul, pana obtii o crema spumoasa, dupa care adaugi ouale, unul cate unul. Inglobezi scortisoara si esenta de lamaie, apoi faina amestecata cu praful de copt si nucile macinate. Ungi cu unt o forma de tort…

- Rețete cu paine, inedite, rapide și delicioase. Nu sunt de regim, atenție, dar gustul lor te va cuceri! In “filmul” de azi, painea joaca rolul principal și se transforma in mancaruri sațioase, daca e combinata cu legume, branzeturi și oua, sau in deserturi savuroase, cu aroma de vanilie și scorțișoara.…

- Brioșele cu pudra de roșcove, curmale și sirop de agave sunt nu doar gustoase, ci și potrivite pentru vegetarieni. Rețeta este oferita de Marilena Banu, care iși posteaza creațiile culinare pe blogul briosedeacasa.ro . Iata de ce ai nevoie pentru a pregati și tu brioșe vegetariene. Ingrediente: 250…

- Ingrediente (1 tort): 3 oua, 3 linguri zahar, 2 linguri ulei, 3 linguri faina, 4 linguri nuca macinata, 1/2 pliculet praf de copt, 1 lingura zahar vanilinat, sare. Pentru decor: 100 g zahar, 100 g miez de nuca Pentru crema: ...

- De ce ai nevoie pentru brioșe cu ciocolata și iaurt grecesc 200 g iaurt grecesc degresat 50 ml ulei 1 banana bine coapta 2 oua 200 g faina 70 g cacao 1 lingurița esența de vanilie 1 praf de sare 1 lingurița praf de copt 100 g ciocolata…

- Mod de preparare Mini tarte cu struguriAluat Intr-un bol punem 300 g faina, zaharul, zaharul vanilat, sare, facem o gaura in mijloc adaugam galbenusurile, untura la temperatura camerei si incepem sa framantam un aluat omogen (daca este nevoie mai adaugam faina) invelim in folie alimentara…

- Tocanita de cartofi cu carne slaba # Reteta 1 Reteta de la Laly Ingrediente tocanita de cartofi cu carne slaba 1 kg cartofi (eu am pus si albi si rosii)2 ardei grasi verzi1 ardei gras rosu1 morcov2 cepe500 g carne macra (fara grasime)50 ml ulei3…

- Mod de preparare aluat Minitarte cu branza de burduf Amestecam ingredientele uscate faina, drojdia, sarea si semintele de in cu cele lichide, apa si uleiul si framantam un aluat elastic si nelipicios. Lasam la crescut 15 minute.Mod de preparare umplutura Minitarte cu branza de burdufAmestecam…

- Toata lumea iubește clatitele. Dulci sau sarate, cu gem, cu ciocolata, cu branza. Sunt potrivite atat pentru micul dejun cat și pentru pranz sau cina. Iata cum faci clatite perfecte. Alege produse de calitate. Ingredientele joaca un rol important. De aceea e nevoie sa fie cat mai bune. Alege lapte…

- Ingrediente Salata de ton cu sos vinegreta1 conserva ton1 conserva porumb4-5 oua prepelita1 ceapa medie1/2 legatura patrunjelsosul de vinegreta (o lingura de mustar, 3 linguri ulei masline, 2 linguri otet balsamic, sare, piper) Mod de preparare Salata de ton cu…

- Desertul “Um Ali” este una dintre cele mai populare dulciuri arabesti. E foarte aromat si consistent,nelipsit de la ocaziile speciale si de la restaurantele hotelurilor de 5 stele din lumea araba. Practic este o budinca de paine care se poate prepara din paine, cornuri, aluat de placinta sau aluat frantuzesc.…

- Cartofii sunt legumele aflate mereu la indemana tuturor, cu care poți face adevarate minunații culinare in doar cateva minute. De data aceasta am decis sa pregatim o rețeta de cartofi umpluți cu branza și bacon!

- In fiecare an Google face o lista cu cele mai cautate cuvinte sau expresii in functie de domeniu. Nu au uitat nici de retete, asa ca au dat publicitatii un top cu cele mai cautate retete din 2017. Beef Stroganoff este cea mai cautata reteta in 2017 Preparatul realizat pentru prima data in Rusia, la…

- Ingrediente 2 cani cu pesmet din fursecuri (de la aproximativ 15 fursecuri de marime medie) 6 linguri de crema de branza, la temperatura camerei ciocolata alba topita bomboane decorative Mod de...

- Ingrediente 1-2 linguri ulei2 linguri parmezan ras sau telemea1 lingurița usturoi pisat1 lingurița mix de condimente1 lingurița patrunjel tocat1-2 foi aluat foitajsarepiper Mod de preparare – Pateuri cu branza și usturoi Preincalzești cuptorul…

- Ingrediente: 8 oua mari cca 110 gr smantana 2 linguri maioneza 1 lingura suc de lamaie 2 linguri arpagic proaspat tocat 1 lingurița sare kosher 1/2 lingurița piper ngru cca 50 gr crema de branza, la temperatura camerei cca50 gr icre de somon Mod de preparare: Fierbe ouale tari, apoi…

- OUA UMPLUTE pentru Revelion. Ingrediente: 11 oua (un ou este folosit pentru umplutura) 2 linguri mustar 50 ml ulei 100 gr. unt (la temperatura camerei) 2 linguri zeama de lamaie sare si piper Citeste si Retete cu peste delicioase pentru masa de Revelion 2018 OUA UMPLUTE pentru…

- Ingrediente 1 kg coaste de porc 1 lingurita sare grunjoasa ½ lingurita piper macinat grosier 1 lingurita coriandru macinat 1 lingurita cimbru 1 lingurita rozmarin 1 lingurita chimion...

- Ingrediente: Faina 60 g, miez de franzela (inmuiat in lapte si stors) 60 g, stafide 20 g, coaja de portocala zaharisita 100 g, oua 3, zahar 50 g, rom 100 ml, unt sau margarina 150 g, scortisoara pisata 1/4 lin­gurita, cuisoare pisate 2, lamaie…

- Pentru 4 persoane Timp de pregatire: 60 min Ingrediente: 600 g piept de curcan 1 ceapa roșie marunțita 1 roșie taiata cubulețe 1 varza mica 1 ardei gras marunțit 600 g varza acra 1 lingura cu ulei de masline 2 oua 150 g hrișca fiarta sare, piper, chimen, boia Mod de preparare: Calim ceapa cu ardeiul și adaugam roșiile.…

- Legendara Sanda Marin va propune pentru astazi o rețeta de mujdei, una pe care nu aveți cum sa nu o reluați, dupa ce ați incercat-o o data! De ce? Pentru ca sosul de usturoi va va ieși pur și simplu pufos și perfect pentru orice friptura. Greșeala pe care o fac tot mai multe gospodine e ca nu il lasa…

- Ingrediente Turta dulce rustica 2 oua200 gr miere100 ml lapte100 ml ulei200 gr faina1 praf de copt1 lingurita ghimbir1 lingurita scortisoara macinata Mod de preparare Turta dulce rustica Faina ,praful de copt se amesteca impreuna cu aromele.Separat…

- Ingrediente: Pentru blat: 90 g parmezan, 2 linguri pesmet, 50 g unt, 40 g faina, 250 ml lapte, 1 lingura muștar, sare, piper, 2 galbenușuri, 3 albușuri, ½ lingurița oțet. Pentru umplutura: 2 ardei roșii, 350 g branza proaspata de ...

- Reteta cozonac cu nuca Ingrediente pentru doi cozonaci: 1 kg faina 250 g zahar 250g unt, un strop de ulei (o lingura, mai exact) 4 galbenusuri zahar vanilat-un plic coaja de la o lamaie sare esenta de rom 0,5 l lapte 35 g drojdie cruda Mod de preparare:Mai intai se pune drojdia…

- Reteta clasica de carnati ardelenesti include carne macra si carne grasa intr-un procent de 80% cu 20%. Pentru carnea macra se foloseste pulpa de porc. La carne se adauga 100g usturoi pisat, 100g sare, 20g piper negru macinat mare si 10g cimbru maruntit. Se lasa la uscat doua trei zile, dupa care se…

- Starea parului dumneavoastra nu doar va afecteaza frumusetea, dar mereu spune multe despre sanatatea dumneavoastra. Exista cateva produse care promit cresterea parului, dar ofera foarte putin pe langa ce promit. De asemenea, pot fi daunatoare sanatatii deoarece multe produse pentru ingrijirea parului…

- Carnații ardelenești sunt un deliciu pentru mulți dintre consumatorii de alimente tradiționale. Rețeta clasica se face din carne macra și carne grasa intr-un procent de 80% cu 20%. Ardelenii au insa un secret pe care nu toate gospodinele il știu. Carnatii de porc sunt un preparat specific sezonului…