- Am auzit multe persoane plangandu-se ca nu mananca mult dar se ingrașa fiindca in timpul zilei sau cand se așeaza la un film mananca tot felul de prostii. Și este foarte adevarat ca ronțaitul...

- Vedeta fiecarei toamne, dovleacul, face parte dintr-o familie mare si pregatita sa aduca numai beneficii organismului.Galbenul-portocaliu aprins ascunde o multime de carbohidrati si beta-caroten... Adevarat rasfat pentru pupilele gustative, dar si un remediu naturist pentru sanatatea si echilibrul organismului…

- Pestele ramane unul din cele mai valoroase alimente, fiind o foarte buna sursa de acizi grasi, proteine, minerale si vitamine. Exista pe piata o multime de sortimente de peste, iar somonul este considerat peste foate sanatos, chiar si cel de crescatorie.

- Andrew Fuller este un artist si cofetar din Des Moines, Iowa. Este un adevarat fan al filmelor horror si considera ca in fiecare zi sarbatorim Halloween-ul. El realizeaza cele mai ciudate si dezgustatoare torturi pe care, cu greu, iti vine sa le gusti. De curand, Andrew a creat o placinta inspirata…

- Saorma este un fel de mancare preparat din felii subtiri, prajite, de carne (oaie, pui, curcan, vita), peste care se pun legume proaspete, muraturi si un sos special. Compozitia se inveleste intr-un rulou de lipie. Saorma a devenit un preparat popular in Romania, iar in 2016 era sortimentul…

- Pepenele ar trebui sa fie pe masa oricarei familii pe timp de vara. Este delicoș și, in plus, are o mulțime de proprietați. Este un puternic diuretic, acționand eficient la imbunatațirea tranzitului intestinal și protejeaza corpul de reziduuriile toxice. In plus, se digera extrem de ușor și se absoarbe…

- Vremea ploioasa in combinatie cu zilele calde favorizeaza aparitia ciupercilor. Care sunt cele mai delicioase, dar si cele mai simple retete cu iutari, recomandate de silvicultorii valceni, aflati in materialul de fata.

- Tocanita de cartofi pare o mancare banala, dar pe cat suna de banal, pe atat este de gustoasa. Ce avantaje mai are tocanita de cartofi? Se face repede, nu necesita timp mare de pregatire, o poti transforma intr-un felul doi excelent cu carne, afumatura sau pentru o zi de post.