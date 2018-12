1. Pregatim cu grija muschiuletii facand gauri in ei pe lungime si introducem in ei morcovii, pastarnacul si patrunjelul, apoi pe latime facem mici gauri in care vom introduce cateii de usturoi.

2. In tava punem ulei si facem un pat de ierburi aromate cu un pic de sare si asezam muschiuletii pe patul de ierburi,apoi ii invelim cu ierburi aromate, condimente si sare, ii invelim in folie de aluminu, eu am folosit o tava cu capac si dam tava la cuptor la foc potrivit pana se rumenesc frumos.

3. Am invelit sfecla rosie in folie de aluminiu, fiecare separat si am asezat in cuptor la…