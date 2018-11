Retete culinare romanesti. 11 retete din topul preferintelor strainilor Iata ce retete culinare romanesti ii incanta pe straini.



Retete culinare romanesti: Sarmale

moldovenesti

Strainii sunt fascinati de celebrele noastre sarmalute, servite cu mamaliguta si/sau smantana.

Ingrediente Sarmale moldovenesti

400 gr de carne de porc tocata

300 gr de carne de vita tocata

2 cepe

2 pumni de orez

3 linguri de bulion de rosii

1 legatura de marar

1,5 kg de varza murata

suc de rosii

piper macinat

cimbru uscat

200 gr costita afumata Mod de prepare Sarmale moldovenesti

Se curata ceapa si se toaca… Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

Sursa articol si foto: rtv.net

