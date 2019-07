Stiri pe aceeasi tema

- Sucul de usturoi cu lamaie are efecte incredibile asupra organismului. Deși mulți oameni considera ca gustul nu este tocmai placut, trebuie sa știți ca beneficiile consumului zilnic sunt surprinzatoare.

- Salata tropicala de fructe -ananas -papaya -kiwi -mango -zmeura Dressing: suc de lamaie cu miere Optional: frunze de menta si felii de lime Salata mexicana de fructe -ananas -pepene rosu taiat in bucatele -mango -papaya -suc de lamaie Optional: frunze de menta si felii de lime Salata cu mar, scortisoara…

- Daca te-ai saturat de clasica friptura de piept de pui, uscacioasa și fara o aroma deosebita, atunci trebuie neaparat sa incerci o rețeta cu adevarat speciala, ce confera carnii un gust deosebit!

- Slabe in carbohidrați, aceste frigarui sunt un deliciu pentru simțuri, preparate cu pui invelit in condimente asiatice. Este ușor de facut și poate incanta orice invitat sau membru al familiei.

- INGREDIENTE 600 g fasole verde 5 rosii medii 6 catei de usturoi tocati 3-4 cepe medii sare, piper, marar si patrunjel tocat - dupa gust Fasolea verde se taie in bucati de 2-3 cm si se opareste un pic in apa cu sare. Se da sub un jet de apa rece si se lasa la scurs. Ceapa se toaca marunt si se arunca…

- Ingrediente pentru pandispanul cu visine: 6 oua 6 linguri de zahar tos 6 linguri de faina un pachet de unt gras si nesarat o fiola de esenta de rom coaja de la o jumatate de lamaie o lingurita de zeama de lamaie un varf de cutit de sare un plic de praf de copt Pentru compozitia de fructe: 1 kg visine…

- Daca vrei sa prepai ceva ușor și absolut delicios pentru masa de pranz, rețeta noastra de azi este tto ceea ce ai nevoie. Iți vom arata cum sa prepari tagliatelle de morcovi cu broccoli și un sos absolut fabulos de usturoi, o masa pe care cei dragi o vor ține minte mereu!

- Sute de camioane, incarcate cu fructe si legume, stau zeci de ore la descarcare, asteptand aparitia reprezentantilor ANAF pentru operatiuni de desigilare si verificare si asta din simplul motiv ca angajatii A.N.A.F. nu fac fata situatiei. Transportatorii ce presteaza servicii specifice sunt pusi…