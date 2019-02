REŢETE: Chec cu naut si spanac Chec cu naut si spanac Ingrediente Chec cu naut si spanac 180 g faina + 1 lingurita faina (pentru naut)

3 oua medii

100 ml lapte

80 ml ulei de masline

75 g cascaval ras

100 g spanac crud

100 g naut

1 lingurita mica rasa curry

3/4 plic praf de copt

sare

piper Mod de preparare Chec cu naut si spanac Mod de preparare Chec cu naut si spanac Mixezi ouale intregi pentru cateva minute apoi adaugi uleiul si laptele si amesteci pana la omogenizare.

Adaugi faina cernuta cu praful de copt si amesteci pana o incorporezi perfect in aluat. Adaugi cascavalul ras.

Speli spanacul si il… Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

Sursa articol si foto: rtv.net

