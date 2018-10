Povestea romancei de 16 ani care s-a clasat in top la concursul international de muzica i-SiNG 2018

Ana Stanciulescu are doar 16 ani si este eleva in clasa a X-a la Colegiul National de Arte Dinu Lipatti din Bucuresti. Varsta nu a oprit-o sa participe la preselectiile i-SiNG Romania si, in urma castigarii… [citeste mai departe]