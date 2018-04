Stiri pe aceeasi tema

- Ingrediente Pentru aluat 5 pahare faina50 g drojdie proaspata2 oua1 pahar zahar1½ pahar lapte100 g unt50 ml ulei1 praf de sarecoaja de la 1 lamaie Pentru prima umplutura 150 g mac75 ml lapte1 lingura unt75 g zahar Pentru a doua…

- In timpul zilei, corpul tau lucreaza din greu pentru a ține pasul cu toate cerințele creierului tau, dar in timpul nopții, ai nevoie de timp sa te odihnești, sa te recuperezi, scrie estisuperba.ro. Cred ca toata lumea este de acord cu faptul ca, daca nu ajungem sa avem un somn bun, doar noi suntem…

- Pentru rețeta zilei, va recomandam un desert care poate face orice zi de duminica mai dulce. Este perfecta pentru un moment de rasfaț in singuratate sau pentru adunari cu prieteni sau familie.

- Burrito este un preparat tradițional mexican și reprezinta o masa completa, ideal pentru micul-dejun. Acesta poate fi mancat in orice moment al zilei, in funcție de ingredintele pe care le folosești.

- Ingrediente: ● 500 g mușchiuleț de porc ● 300 g ciuperci proaspete ● 100 g masline feliate ● 2 linguri unt ● 2 linguri ulei ● 150 ml vin alb sec ● sare ● piper Mod de preparare: Carnea...

- Vrei sa dai jos rapid cateva kilograme, dar fara sa te infometezi? Exista un cocktail delicios, plin de fibre, care, daca este consumat dimineata, iti va da energie pentru intreaga zi si te va ajuta sa si slabesti.

- Ingrediente: ✽ 1/2 piept de pui ✽ 10 roșii mici ✽ 2 andive ✽ 3 linguri ulei ✽ sare ✽ piper Mod de preparare: Carnea se taie dupa dorința și se rumenește in ulei. Se scoate carnea din...

- Iata cateva retete de pasca fara aluat si pasca traditionala, pentru ca masa de Pasti sa respecte traditiile strabune. Pasca fara aluat, Reteta lui Bogdan Roman (Master Chef)"Imi place si pasca traditionala, dar parca are prea mult cozonac si decat sa tot aleg branza delicioasa, mai bine…

- Un artist cu o cariera exceptionala, celebrul chitarist Keith Richards de la The Rolling Stones, a scris si cea mai citita autobiografie rock a tuturor timpurilor, intitulata „Viata” (Editura Polirom, 2017). O autobiografie incendiara, in care Keith Richards vorbeste fara ocolisuri despre viata sa traita…

- Ingrediente 4 felii de paine 1 avocado 2 oua 2-4 felii prosciutto putin ulei ceapa verde, ridichi sare, piper Preparare Faceti cafea sau suc proaspat de portocale. Prajiti feliile de paine. Pot fi chife sau orice va place. Faceti 2 ochiuri. Daca va plac fierte moi, aveti in video un link pentru o reteta…

- Ultima zi dinaintea weekendului va aduce in sufletele voastre bunavoie si relaxare. Dar, stai! Nu v-ati gandit sa va asteptati membrii familiei cu un preperata bun acasa? Daca da, atunci afla mai jos cum se prepara chiftelutele cu somon si cartofi dulci.

- Ingrediente: Doua linguri de ulei de masline, doua bucati de piept de pui, 1/2 lingurita de sare, 1/2 lingurita de piper, 1/2 ceașca de sos de soia, un broccoli, o lingurita de ulei de susan, doua cepe verzi, o lingura ...

- Vișinata este o bautura apreciata indeosebi de femei, dar nu numai. Este, de fapt, un macerat alcoolic pe baza de vișine și zahar. Daca vei urma sfaturile noastre vei avea o vișinata de nota 10. Iata cum faci vișinata. Iata care sunt cantitațile pentru o damigeana de 2-2,5 l. Daca nu ai damigeana…

- Preparatul, unul de traditie in Ardeal, necesita doar cateva ingrediente, dar e nevoie de cateva zile pentru a pregati carnea de porc asa cum trebuie. Untura de porc, de preferat de Mangalita, si usturoiul sunt doua ingrediente care completeaza gustul fripturii.

- Mucenici moldovenesti Ingrediente: - 700 g faina - 100 g zahar - 50 g margarina - 2 linguri miere de albine - 4 linguri ulei - 25 g drojdie - 300 ml apa - 1 plic zahar vanilat - nuca macinata Pentru sirop: 1 lingurita…

- Mod de preparare: Cartofii spalati si curatati se taie fidea sau rondele si se prajesc in ulei pina se rumenesc. Apoi se amesteca, se sareaza, se adauga piper. Se inabușa pina sunt gata la cuptor sau la aragaz la foc incet. Ceapa maruntita si prajita cu unt se adauga la urma. Cartofii se servesc presarati…

- Mod de preparare: Cartofii spalati si curatati se taie bucatele, se rumenesc la foc puternic si se sareaza. Prazul sau ceapa se taie fidea, se prajeste, se amesteca cu cartofii si se prajesc 2-3 minute. Ardeii se taie fidea, se prajesc si se amesteca cu cartofii, se adauga sare, piper negru macinat,…

- Ingrediente: 1 conopida mica, rupta bucați, 1 kg cartofi galbeni, 200 g naut din conserva, 4 linguri ulei, 1 praf de sare, piper, 1 lingurița semințe chimen. Pentru sos: 70 g masline kalamata, feliate, 3 linguri ulei de masline, 2 ...

- Ingrediente 1 aluat foitaj2 plicuri budinca de ciocolata700 ml lapte350 g frișca2 lingurițe pudra de cacao. Incearca si Negresa cu vin rosu și glazura, reteta pentru ocazii deosebite Mod de preparare – Tarta cu ciocolata și frișca Preincalzești cuptorul…

- Ingrediente 900 g ciuperci 1 lingura ulei 3 linguri otet balsamic 2 linguri sos de soia 3 catei de usturoi, tocati ½ lingurita cimbru, tocat sare piper Mod de preparare Se amesteca uleiul,...

- Ciulamaua de ciuperci cu usturoi este foarte gustoasa si contine doar ingrediente vegetale, deci poate fi consumata cu incredere in perioada postului. Ingrediente pentru doua portii: 500 grame ciuperci champignon, o ceapa, 2 catei de usturoi, 2 linguri de faina, 50 ml ulei, patrunjel, sare, piper. Mod…

- Mod de preparare: Pestele se curata, se taie felii de 2-3 cm marime, se sareaza si se pipereaza. Se face marinata cu otet, ulei, apa si condimente. Ceapa si telina se taie fidea, morcovul se taie felii. Intr-un vas adinc emailat se pun legumele, deasupra se pune pestele, se toarna marinata si se caleste…

- Mod de preparare: Vinetele se coc la cuptor sau gratar, se curata de coaja si peduncul, sucul se scurge. Miezul se marunteste cu un cutit de lemn, se adauga ceapa prajita, rosiile, date prin razatoare, sarea si se inabusa la foc mic timp de 20-25 minute, apoi se adauga usturoiul pisat. Se amesteca si…

- Rețeta de fursecuri din banana și fulgi de ovaz este extrem de simpla și foarte rapida. Fiind un desert sanatos, fursecurile pot fi date și copiilor. Acestea sunt dietetice, deoarece se prepara fara zahar sau ulei, in acest caz banana acționand ca un indulcitor natural. Ai nevoie de 2 banane coapte…

- Drobul de legume este o mancare gustoasa si apreciata in randul vegetarienilor si al persoanelor care vor sa manance sanatos sau de post. Este un preparat care este gata imediat, iar combinașia legumelor ofera un gust de care nu te vei satura! Ingrediente:1 kg vinete, 2 cepe, 2 ardei grasi, 6 catei…

- Ingrediente 250 g faina 1 mar mare, feliat 230 ml ulei 200 g zahar brun 100 g zahar 50 g nuci, marunțite 2 oua 1 lingura scorțișoara 1 lingurița esența de vanilie ½ lingurița praf de...

- Pentru ca ne aflam in perioada postului, va recomandam o reteta adecvata. Desi nu contin carne, preparatele de post pot fi mult mai sanatoase si gustoase. Ingrediente pentru sarmale de post • 1 varza murata mare • 450 g ciuperci champignon • 1 morcov maricel – ras prin razatoarea fina • 1 felie mica…

- Pentru ca dupa cozonaci dulciurile preferate ale romanilor sunt clatitele, aceasta rețeta de pancakes imbina iubirea noastra pentru dulce cu preferințele pentru modernism și cultura americana. Timp preparare: 2 ore Dificultate: ușoara Portii: 2 Ingrediente: 1/3 ceașca faina, 1 lingurița și 3/4 praf…

- Mod de preparare: Carnea se taie astfel ca sa revina cite 3 bucati la portie, se bate se presara cu sare si piper si se rumeneste cu ceapa maruntita. Se pune in cratita, se acopera cu bulion si se da la cuptor ca sa se inabuse. Carnea inabusita se pune in ulcele, deasupra se pun coltunasii fierti,…

- Ingrediente:500 g biscuiti populari sau petit2 oua100 g unt100 g zahar pudra50 g faina100 ml lapte ciocolata rasaMod de preparare: Se bat ouale cu zaharul vanilat si se adauga putin cate putin untul si se bate bine pana cand amestul devine neted.Se adauga laptele si faina si se pune la fiert amestecand…

- Ingrediente 800 g mazare 2 cepe 1 morcov mare 1 cartof 1 catel de usturoi 2 conserve rosii in bulion putin ulei o legatura marar 1/2 lingurita tarhon uscat sare piper Preparare (6 portii) Taie ceapa cat mai marunt si caleste-o in 1-2 linguri de ulei. Cand ceapa devine translucida, adauga morcovul dat…

- Ingrediente 1 cana faina malai 300 gr carnati de casa 100 gr telemea oaie unt pentru uns forma 1 lingura ulei sare smantana pentru servire Preparare Intr-o oala punem 1 l apa la fiert. Cand apa e aproape gata de a da in clocot, adaugam sarea si malaiul in ploaie. Fierbem o mamaliga mai moale. In uleiul…

- Ingrediente: 4 cartofi medii 3-4 felii subtiri de bacon cateva linguri sos de rosii cu busuioc 50 gr cascaval 2 linguri ulei sare, piper. Mod de preparare: Se spala bine cartofii sub...

- Ingrediente 1 aluat foitaj congelat 450 g capșuni, feliate 2 linguri oțet 3 linguri miere frișca, dupa gust. Incearca si Idei pentru mic dejun de Ziua Indragostitilor. Ca sa ajungeti din nou in pat Mod de preparare – Tarta cu capșuni de Ziua Ingragostiților…

- Ingrediente (4 portii) 1 crap de 1 kg 1 morcov 1 radacina de patrunjel 1 ceapa mare 100 g telina 2 ardei grasi galbeni sau verzi 4 rosii mari 2 lingurite orez 1 plic bors 2 linguri ulei 1...

- De ce ai nevoie ca sa gatești galuște cu sos de ciuperci și piept de pui: 1 piept de pui dezosatsarepiperPentru galuște2 oua 6 linguri griș3 linguri ulei1 praf de sarePentru sosul de ciuperci500 g ciuperci400 g smantana1 polonic supa de legume1…

- Ingrediente: 8-10 cartofi, 2 linguri unt, ½ pahar frisca, 8-12 ciuperci proaspete, 2 cepe, sare, piper negru macinat, 2-3 linguri de verdeata taiata. Mod de preparare: Cartofii se spala si se curata. Cartofii mai marunti se folosesc intregi, iar cei mai mascati se taie. Se toarna uncrop, se sareaza…

- Ingrediente (10 portii): 300 g faina, 125 g margarina, 4 oua, 300 g carne tocata de vita, 50 g alune, 50 ml vin alb, 3 linguri ulei, 1 ceapa, piper, 2 linguri bulion, sare, 1 ardei iute, 1 lingurita otet. ...

- Cand timpul nu-ți permite sa prepari rețete sofisticate, cel mai simplu și rapid preparat sunt pastele. Rețeta de paste cu sos alb și ciuperci murate, este pe cat de simpla, pe atat de gustoasa!

- Tocanita de cartofi cu carne slaba # Reteta 1 Reteta de la Laly Ingrediente tocanita de cartofi cu carne slaba 1 kg cartofi (eu am pus si albi si rosii)2 ardei grasi verzi1 ardei gras rosu1 morcov2 cepe500 g carne macra (fara grasime)50 ml ulei3…

- Ingrediente: Macaroane 500 g, branza de vaci 500 g, oua 3, smantana 50 g, unt sau margarina 100 g, sare, pesmet. Pentru sos: galbenusuri 3, faina 30 g, lapte 500 ml, zahar 50 g. Mod de preparare AICI.

- Cartofii sunt legumele aflate mereu la indemana tuturor, cu care poți face adevarate minunații culinare in doar cateva minute. De data aceasta am decis sa pregatim o rețeta de cartofi umpluți cu branza și bacon!

- 5 rețete de supe consistente pentru iarna, asta iți propunem sa incerci azi. Sunt hranitoare și perfecte cand vrei sa te incalzești, dupa ce ajungi infrigurat acasa. In plus, nu ingrașa așa mult cum o fac mancarurile cu sos! De ceapa | VIDEO Ingrediente: o lingura de faina, 1,200 litri de supa de pasare,…

- Ingrediente: Pentru aluat: 250 g faina, 1 ou, ½ lingurița sare, ½ lingurița piper, 200 g unt, 2-3 lingurițe lapte rece. Pentru umplutura: 90 g unt, 3 fire praz, ½ lingurița sare, 500 g ciuperci, 2 lingurițe cimbru, 3 linguri ...

- Ingrediente 2 cani cu pesmet din fursecuri (de la aproximativ 15 fursecuri de marime medie) 6 linguri de crema de branza, la temperatura camerei ciocolata alba topita bomboane decorative Mod de...

- Pentru a veni in intampinarea celor care sunt la serviciu și doresc sa iși comande de mancare sau vor sa iasa la masa in pauza de lucru, newsbv.ro va prezinta mai multe oferte pentru meniul zilei. Astfel, speram sa va fim de ajutor și sa economisiți timp in cautarea unui meniu care sa va satisfaca apetitul.…

- Ingrediente 230 g faina350 g zahar90 g pudra de cacao1 ½ lingurița praf de copt1 ½ lingurița bicarbonat de sodiu2 oua250 ml lapte120 ml ulei2 lingurițe esența de vanilie250 ml apa fiarta Citeste si Rulouri cu ciocolata Pentru glazura…

- Uite, despre aceasta rețeta de salata nemțeasca de hering pot spune ca o fac la fiecare masa de sarbatoare dar azi am facut-o… de pofta! Ingrediente pentru rețeta de salata nemțeasca de hering: ● 4 fileuri de hering marinat ● 100 g cașcaval ● o ceapa roșie ● o legatura verdeața, dupa gust ● 2 linguri…

- Mod de preparare Briose cu spuma de caramel Intr-un bol mixam ouale cu un praf de sare, adaugam zaharul treptat si mixam pana se topeste, adaugam uleiul ca la maioneza, iaurtul, amestecam faina cu praful de copt si cacao, o cernem deasupra oualor, adaugam esenta si omogenizam cu miscari de…

- Ingrosarea vaselor de sange inseamna tromboze, inseamna accidente ischemice si multe alte probleme. De aceea, Lidia Fecioru recomanda o atentie asupra sporita dar si un leac. Pentru acest leac, avem nevoie de cinci nuci pe care sa le amestecam cu o lingura de miere de tei, un varf de scortisoara…