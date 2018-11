REŢETA ZILEI: Vinete cu brânză Vinete cu branza Mod de preparare Vinete cu branza Se taie vanata in doua jumatati egale si se presara pe fiecare jumatate un praf de sare. Se lasa la scurs si se usuca apoi cu un prosop de hartie, dupa care se scobesc pentru a putea fi umplute. Se pune in paralel putin ulei de masline in tigaie. Se taie ceapa cat mai marunt sau se da pe razatoare si se pune la prajit pana devine aurie. Apoi se scoate intr-un bol separat. Se adauga in tigaie cubuletele de rosii, sarea si piperul dupa gust si se lasa cam 50 de minute la fiert in sosul propriu amestecat cu uleiul ramas de la ceapa. Se… Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

