- Mucenici moldovenesti, ingrediente: 1 kg faina 400 g zahar 4 oua 100 g margarina 40 g drojdie 400 ml lapte 200 g miere 200 g nuca macinata 50 ml ulei esente dupa gust Mucenici moldovenesti, mod de preparare: 1. Mucenicii moldovenesti…

- Mucenici muntenesti, ingrediente: Pentru aluat 500 g faina 200 ml apa 1/2 lingurita sarePentru fiert 2-3 litri apa zahar dupa gustPentru servit 300 g nuca macinata esenta de rom coaja rasa a unei portocale coaja rasa a unei lamai…

- Cele mai iubite fiinte de pe pamant sunt sarbatorite an de an, de Ziua Internationala a Femeii. Astfel, noi v-am pregatit o lista cu idei de cadouri pentru aceasta zi importanta.De departe, orice femeie de pe pamant are o slabiciune pentru bijuterii. Fie ca vorbim despre o pereche de cercei pretiosi,…

- Mod de preparare: Cartofii spalati si curatati se taie fidea sau rondele si se prajesc in ulei pina se rumenesc. Apoi se amesteca, se sareaza, se adauga piper. Se inabușa pina sunt gata la cuptor sau la aragaz la foc incet. Ceapa maruntita si prajita cu unt se adauga la urma. Cartofii se servesc presarati…

- Toata lumea stie ca pe data de 9 martie , in cinstea celor “40 de mucenici” omorati in Sevastia, gospodinele pregatesc “Macinicii”, fie ei fierti sau copti in cuptor. Cifra “opt” a macinicilor simbolizeaza “A opta Zi a Creatiei”, Ziua Nesfarsita sau Neinserata, care se va instaura peste tot, dupa Judecata…

- Mod de preparare: Cartofii spalati si curatati se taie bucatele, se rumenesc la foc puternic si se sareaza. Prazul sau ceapa se taie fidea, se prajeste, se amesteca cu cartofii si se prajesc 2-3 minute. Ardeii se taie fidea, se prajesc si se amesteca cu cartofii, se adauga sare, piper negru macinat,…

- Ingrediente 900 g ciuperci 1 lingura ulei 3 linguri otet balsamic 2 linguri sos de soia 3 catei de usturoi, tocati ½ lingurita cimbru, tocat sare piper Mod de preparare Se amesteca uleiul,...

- Mod de preparare: Pestele se curata, se taie felii de 2-3 cm marime, se sareaza si se pipereaza. Se face marinata cu otet, ulei, apa si condimente. Ceapa si telina se taie fidea, morcovul se taie felii. Intr-un vas adinc emailat se pun legumele, deasupra se pune pestele, se toarna marinata si se caleste…

- Mod de preparare: Vinetele se coc la cuptor sau gratar, se curata de coaja si peduncul, sucul se scurge. Miezul se marunteste cu un cutit de lemn, se adauga ceapa prajita, rosiile, date prin razatoare, sarea si se inabusa la foc mic timp de 20-25 minute, apoi se adauga usturoiul pisat. Se amesteca si…

- Ingrediente: 200 g iaurt grecesc degresat, 50 ml ulei, 1 banana bine coapta, 2 oua, 200 g faina, 70 g cacao, 1 lingurița esența de vanilie, 1 praf de sare, 1 lingurița praf de copt, 100 g ciocolata neagra, 100 ...

- Priceputa in bucatarie, Anca Lungu, alias Printesa Polonic, a realizat un preparat original care sa includa cele mai sanatoase si mai verzi ingrediente, precum spanacul si urzicile. Asa ca a impartasit reteta cu fanii sai!

- Ingrediente 250 g faina 1 mar mare, feliat 230 ml ulei 200 g zahar brun 100 g zahar 50 g nuci, marunțite 2 oua 1 lingura scorțișoara 1 lingurița esența de vanilie ½ lingurița praf de...

- Pentru ca dupa cozonaci dulciurile preferate ale romanilor sunt clatitele, aceasta rețeta de pancakes imbina iubirea noastra pentru dulce cu preferințele pentru modernism și cultura americana. Timp preparare: 2 ore Dificultate: ușoara Portii: 2 Ingrediente: 1/3 ceașca faina, 1 lingurița și 3/4 praf…

- Mod de preparare: Carnea se taie astfel ca sa revina cite 3 bucati la portie, se bate se presara cu sare si piper si se rumeneste cu ceapa maruntita. Se pune in cratita, se acopera cu bulion si se da la cuptor ca sa se inabuse. Carnea inabusita se pune in ulcele, deasupra se pun coltunasii fierti,…

- RETETA ZILEI: Conopida cu ficatei la cuptor Mod de preparare Conopida cu ficatei la cuptorFierbi ficateii de pui in apa cu sare, apoi il tai bucatele mici.Desfaci conopida si o fierbi in apa cu sare, timp de 5 minute. Ungi cu ulei un vas si il tapetezi cu pesmet. Bati ouale cu smantana…

- Ingrediente: 4 cartofi medii 3-4 felii subtiri de bacon cateva linguri sos de rosii cu busuioc 50 gr cascaval 2 linguri ulei sare, piper. Mod de preparare: Se spala bine cartofii sub...

- Barcute cu legume, la cuptor Mod de preparare Barcute cu legume, la cuptorDovleceii spalati se sterg apoi li se indeparteaza capetele,se taie pe lung in jumatati egale..Cu o lingurita se curata de miez fara a ajunge la capete,asemenea unor barcuteSe pune intr-o craticioara apa cu sare sa fiarba.Cand…

- Ingrediente (4 portii) 1 crap de 1 kg 1 morcov 1 radacina de patrunjel 1 ceapa mare 100 g telina 2 ardei grasi galbeni sau verzi 4 rosii mari 2 lingurite orez 1 plic bors 2 linguri ulei 1...

- De ce ai nevoie ca sa gatești galuște cu sos de ciuperci și piept de pui: 1 piept de pui dezosatsarepiperPentru galuște2 oua 6 linguri griș3 linguri ulei1 praf de sarePentru sosul de ciuperci500 g ciuperci400 g smantana1 polonic supa de legume1…

- Ingrediente: 8-10 cartofi, 2 linguri unt, ½ pahar frisca, 8-12 ciuperci proaspete, 2 cepe, sare, piper negru macinat, 2-3 linguri de verdeata taiata. Mod de preparare: Cartofii se spala si se curata. Cartofii mai marunti se folosesc intregi, iar cei mai mascati se taie. Se toarna uncrop, se sareaza…

- Cake-pops au devenit niște prajiturele foarte la moda in ultima perioada, deoarece sunt și delicioase și arata senzaaional. In interior au o compozișie de balt de tort. Specialista in cofetarie Irina Apostol (Art Dessert), autoarea rețetei de mai jos, spune ca daca avem deja o compoziție preferata,…

- Cea mai mare problema ridicata de oameni, atunci cand citesc articolele mele despre schimbat stilul de alimentație, este cea a dulciurilor. Și le spun mereu ca masura este cheia in toate și apropierea...

- Mod de preparare: Se amesteca apa, oul, uleiul si sarea. Faina se cerne, se pune pe masa gramajoara, in centru se face o adincitura in forma de pilnie, in ea se toarna amestecul, apoi se framinta aluatul pina devine elastic, se formeaza o bila, se acopera cu un servetel umed si se lasa pentru 30 minute.…

- Mod de preparare: Indepartati grasimea in plus de pe costite, taiati transversal fibrelor cite un cotlet cu os pentru o portie. Curatati osul de pelicule si carne. O parte din os taiati-o. Bateti cotletul, stropiti-l cu vin alb sec, cu ulei vegetal si lasati pentru 20-30 minute. Prajiti pe reteaua de…

- Taiati cartofii felioare subtiri pe care le ungeti apoi cu ulei de masline. Presarati susan pe fiecare felie si asezati-o in tava de copt pe hartia pergament. Coaceti timp de 10 minute, in cuptorul incins in prealabil. Aceeasi versiune de chipsuri o puteti incerca cu curry. Inlocuiti susanul…

- "Acea apa de gura. Se gasește și la un litru. E foarte buna pentru dezintoxicarea organismului, sa ținem picioarele. Se toarna in lighean cu apa, daca ni se umfla picioarele, nu din cauza tensiunii, de stat foarte mult jos, aceasta apa ajuta de dezumflare, pentru ca are substanțe mentolate. Vindeca…

- O reteta simplificata a unei extinderi ar putea suna cam asa: se ia un ardelean ambitios, o experienta de dezvoltare in multinationala si un business de familie dulce, se amesteca bine si rezulta (deocamdata) cinci cofetarii in Dej si Cluj-Napoca si afaceri anuale de peste un milion de euro.

- Ingrediente 2 cani cu pesmet din fursecuri (de la aproximativ 15 fursecuri de marime medie) 6 linguri de crema de branza, la temperatura camerei ciocolata alba topita bomboane decorative Mod de...

- Presedintele turc, Recep Tayyip Erdogan, a afirmat miercuri ca Turcia este ''o campioana'' a libertatii presei, potrivit unui comunicat difuzat cu ocazia Zilei jurnalistilor din Turcia, marcata pe data de 10 ianuarie, relateaza agentia DPA. ''Astazi, Turcia este una dintre tarile de frunte din lume…

- Nu a durat mult pâna când glumele au început sa apara pe rețelele de socializare, care de care mai haioase: „A vrut sa citeasca bannerele mai de-aproape. Ce-aveți cu el/ea”? „Gurile rele spun ca ar fi fost nemulțimit de programul lunar afișat”.…

- Doi ieșeni sunt cei mai tineri concurenți la Eurovision! Matei Iancu și Alexia Urtoi sunt cei doi tineri talentați care au reusțit sa treaca de preselecții iar astazi se afla in studioul Radio Iași, in emisiunea Pulsul zilei. http://radioiasi.ro/wp-content/uploads/sites/6/2018/01/5-ian-Pulsul-zilei-RDDiaconiuc.mp3…

- Mod de preparare Briose cu spuma de caramel Intr-un bol mixam ouale cu un praf de sare, adaugam zaharul treptat si mixam pana se topeste, adaugam uleiul ca la maioneza, iaurtul, amestecam faina cu praful de copt si cacao, o cernem deasupra oualor, adaugam esenta si omogenizam cu miscari de…

- Ingrosarea vaselor de sange inseamna tromboze, inseamna accidente ischemice si multe alte probleme. De aceea, Lidia Fecioru recomanda o atentie asupra sporita dar si un leac. Pentru acest leac, avem nevoie de cinci nuci pe care sa le amestecam cu o lingura de miere de tei, un varf de scortisoara…

- NEPASARE… Daca ar durea, nesimțirea i-ar face pe mulți sa urle. Unii dintre ei, deținatori de permis auto. Inca un caz de șofer ghiolban, care și-a cocoțat bolidul pe trotuar, ne-a fost semnalat de catre un cititor al ziarului nostru. Fotografia transmisa a fost realizata joi, 28 decembrie, la orele…

- Ingrediente 1 kg coaste de porc 1 lingurita sare grunjoasa ½ lingurita piper macinat grosier 1 lingurita coriandru macinat 1 lingurita cimbru 1 lingurita rozmarin 1 lingurita chimion...

- HOROSCOP 26 DECEMBRIE 2017 Berbec (21 martie - 20 aprilie) Uneori, ai nevoie si de un pic de solitudine, sa te retragi in lumea ta pentru o ora sau pentru o zi, deoarece inima ta are nevoie de liniste. Rupe-te de zgomotul din jurul tau si apleaca-te cu multa grija si iubire asupra nevoilor…

- Ciocolata de casa, dulce și delicioasa, nu lipsea de pe nicio masa, la sarbatorile de iarna de altadata. Rețeta de fața este cea clasica, pastrata in caietele ingalbenite de vreme, ale gospodinelor.

- De ce ai nevoie pentru pate englezesc de rața 1 piept rata300 g bacon4-5 mieji de nuca, pisati300 g pui dezosat½ catel usturoi pisat1 praf piper1 praf sare1 lingura patrunjel tocatcateva boabe de ienupar2 linguri coniac100 ml vin alb sec50…

- Se intalnesc un rocker cu un manelist si se iau la bataie. Se bat… pana se omoara. Ajung in purgatoriu. Se uita Iisus la ei si ii intreaba: – Ati fumat?– Da.– Ati baut?– Da.– Ati avut femei?– Da.– Ati injurat?– Da.– Tu, ii spune Iisus manelistului,…

- SARMALE IN FOI DE VARZA, ingrediente pentru 42 de sarmale potrivite: 1 – 1,5 kg. de carne de porc (gata macinata sau puteti sa o macinati voi)1 – 1,5 kg. varza murata (sau chiar ceva mai multa, in functie de calitatea foilor)2 – 3 cepe50 de ml. de ulei150 de ml. de orez…

- Borussia Dortmund a caștigat derby-ul rundei in Bundesliga, scor 2-1 cu Hoffenheim pe teren propriu, și a revenit pe podium. Este a doua victorie din doua meciuri pentru noul antrenor, Peter Stoger. In ciuda unui inceput de meci in care a avut doua oportunitați importante de a inscrie, Dortmund s-a…

- De ce ai nevoie pentru friptura 1,5 kg mușchi de porc4 caței de usturoi½ lingurița sare grunjoasa½ lingurița piper¼ lingurița boia de ardei iute Incearca si Cea mai frageda friptura marinata de vita Cum se prepara friptura Zdrobești cațeii de usturoi…

- Steagul tricolor, simbolul tarii ar trebui sa fie impecabil si arborat cu mandrie. Nu acelasi lucru se poate spune si despre un steag, uitat de timp si autoritati pe un stalp situat la intersectia bulevardului Tomis cu strada Nicolae Iorga din Constanta. Acesta mai are doar urma a ceea ce a fost odata,…

- De ce ai nevoie pentru turta dulce 100 g unt100 g zahar brun1 lingurița ghimbir1 lingurița scorțișoara½ lingurița sare½ lingurița bicarbonat de sodiu420 g faina1 ou100 g miere1-2 linguri apa receCum se prepara turta dulceMixezi untul cu…

- Postul este nu doar sanatos, ci poate fi si gustos, spectaculos. Pasionata de gatit, autoarea unei carti de bucate, Laura Cosoi iti propune o reteta delicioasa si usor de facut. Budinca de ciocolata Ingrediente: o conserva de lapte de cocos, un sfert de cana cu seminte de chia, 3 linguri praf de cacao,…

- INGREDIENTE 1 kg carne tocata 100 g orez 2 linguri pasta de tomate 1 ceapa mare 2 morcovi 2 oua Citeste continuarea pe SFATULPARINTILOR.RO.

- ”Ma gandeam ca se preocupa cineva care e toata ziua prin București. Dar s-ar parea ca aștia cu laboratoarele de fizica s-au mișcat mai repede. Am fost chemat in orice zi de luni pana joi, i ...

- Ingrediente 1 kg pastarnac, curațat și taiat felii60 ml ulei2 linguri zahar brun600 g cotlet de porc100 g branza70 g pesmet200 g baconsarepiper. Citeste si DESERTUL ZILEI: Gogosi pripite, dupa reteta bunicii Mod de preparare –Rulada din…

- De ce ai nevoie pentru gogoși pripite 200 g iaurt 30 g zahar 1 ou 1 lingura rom 1 lingurița esența de vanilie 1 praf de sare 175 g faina 1 lingura praf de copt ulei, pentru prajit zahar pudra, pentru decor Afla cum se prepara…