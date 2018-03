Stiri pe aceeasi tema

- Crezi ca n-ai nicio șansa sa faci un cozonac ca la mama acasa, așa ca dai fuga la supermarket sau la patiserie ca sa cumperi unul? Ei bine, exista o rețeta de cozonac extrem de simpla și de practica și care nu necesita framantare.

- Ce poate fi mai buna decât o combinatie de ciocolata onctuoasa si whisky de calitate? Pentru orice adult care îsi doreste un rasfat un cocktail cu textura deosebite si îmbinari de arome captivante.

- Pentru rețeta zilei, va recomandam un desert care poate face orice zi de duminica mai dulce. Este perfecta pentru un moment de rasfaț in singuratate sau pentru adunari cu prieteni sau familie.

- Un studiu efectuat recent de catre cercetatorii Universitații Syracuse, din SUA, a descoperit ca micul dejun format din ciocolata poate imbunatați memoria și funcțiile cognitive, te ajuta sa faci fața cu brio unei noi zile solicitante și chiar te poate ajuta la slabit! Daca iți mananci desertul de…

- Burrito este un preparat tradițional mexican și reprezinta o masa completa, ideal pentru micul-dejun. Acesta poate fi mancat in orice moment al zilei, in funcție de ingredintele pe care le folosești.

- Ingrediente: ● 500 g mușchiuleț de porc ● 300 g ciuperci proaspete ● 100 g masline feliate ● 2 linguri unt ● 2 linguri ulei ● 150 ml vin alb sec ● sare ● piper Mod de preparare: Carnea...

- Vrei sa dai jos rapid cateva kilograme, dar fara sa te infometezi? Exista un cocktail delicios, plin de fibre, care, daca este consumat dimineata, iti va da energie pentru intreaga zi si te va ajuta sa si slabesti.

- Desi pare pretentios la gatit, Homarul Thermidor poate fi preparat in mai putin de 30 de minute, cu multa usurinta, daca este respectata reteta originala. Cristi Dobre, bucatar roman din Anglia, ne indeamna sa savuram gustul special al acestei delicatese a oceanelor lumii. Sosul folosit in mod traditional…

- Ingrediente: ✽ 1/2 piept de pui ✽ 10 roșii mici ✽ 2 andive ✽ 3 linguri ulei ✽ sare ✽ piper Mod de preparare: Carnea se taie dupa dorința și se rumenește in ulei. Se scoate carnea din...

- Bucate de dragoste? Iata un subiect care a incitat de multe ori spiritele, provocand intocmirea de culegeri de rețete, eseuri, panseuri ori tratate gastronomice in toata legea. D'apoi... așa...

- Ultima zi dinaintea weekendului va aduce in sufletele voastre bunavoie si relaxare. Dar, stai! Nu v-ati gandit sa va asteptati membrii familiei cu un preperata bun acasa? Daca da, atunci afla mai jos cum se prepara chiftelutele cu somon si cartofi dulci.

- Ca tot este 8 Martie, Ziua Femeii, ne-am gandit sa va incantam cu o reteta numai buna pentru mamici si fete! Reteta zilei este compusa din briose cu mere, sirop si scortisoara, un deliciu pentru toata familia.

- Mod de preparare: Cartofii spalati si curatati se taie fidea sau rondele si se prajesc in ulei pina se rumenesc. Apoi se amesteca, se sareaza, se adauga piper. Se inabușa pina sunt gata la cuptor sau la aragaz la foc incet. Ceapa maruntita si prajita cu unt se adauga la urma. Cartofii se servesc presarati…

- Toata lumea stie ca pe data de 9 martie , in cinstea celor “40 de mucenici” omorati in Sevastia, gospodinele pregatesc “Macinicii”, fie ei fierti sau copti in cuptor. Cifra “opt” a macinicilor simbolizeaza “A opta Zi a Creatiei”, Ziua Nesfarsita sau Neinserata, care se va instaura peste tot, dupa Judecata…

- Un hoț de ciocolata din Vaslui și-a schimbat gusturile, fiind prins recent furand whisky desi se afla in perioada de probațiune. Andrei Iancu, un hoț de 28 de ani din Vaslui, condmant in trecut cu suspendare dupa ce a furat ciocolata in valoare de aproape 3.000 de lei din mai multe magazine din oraș,…

- Mod de preparare: Cartofii spalati si curatati se taie bucatele, se rumenesc la foc puternic si se sareaza. Prazul sau ceapa se taie fidea, se prajeste, se amesteca cu cartofii si se prajesc 2-3 minute. Ardeii se taie fidea, se prajesc si se amesteca cu cartofii, se adauga sare, piper negru macinat,…

- In Romania, o discuție importanta se invarte in jurul scumpirii untului. Pentru aceasta problema, s-au cautat mai multe cauze, printre care și „manipularile” marilor corporații. In fapt, aceasta explozie a prețului la care suntem martori nu afecteaza doar Romania, ci este deja un fenomen mondial. Din…

- Ingrediente 1 aluat foitaj2 plicuri budinca de ciocolata700 ml lapte350 g frișca2 lingurițe pudra de cacao. Incearca si Negresa cu vin rosu și glazura, reteta pentru ocazii deosebite Mod de preparare – Tarta cu ciocolata și frișca Preincalzești cuptorul…

- Ingrediente 900 g ciuperci 1 lingura ulei 3 linguri otet balsamic 2 linguri sos de soia 3 catei de usturoi, tocati ½ lingurita cimbru, tocat sare piper Mod de preparare Se amesteca uleiul,...

- Mod de preparare: Pestele se curata, se taie felii de 2-3 cm marime, se sareaza si se pipereaza. Se face marinata cu otet, ulei, apa si condimente. Ceapa si telina se taie fidea, morcovul se taie felii. Intr-un vas adinc emailat se pun legumele, deasupra se pune pestele, se toarna marinata si se caleste…

- Mod de preparare: Vinetele se coc la cuptor sau gratar, se curata de coaja si peduncul, sucul se scurge. Miezul se marunteste cu un cutit de lemn, se adauga ceapa prajita, rosiile, date prin razatoare, sarea si se inabusa la foc mic timp de 20-25 minute, apoi se adauga usturoiul pisat. Se amesteca si…

- Va propunem o reteta traditionala de la Ciochiuta, o localitate din judetul Mehedinti. Reteta se gaseste intr-o culegere semnata de Narcisa-Alexandra Stiuca, „Ospat cu gust de Mehedinti”.

- Ingrediente: 200 g iaurt grecesc degresat, 50 ml ulei, 1 banana bine coapta, 2 oua, 200 g faina, 70 g cacao, 1 lingurița esența de vanilie, 1 praf de sare, 1 lingurița praf de copt, 100 g ciocolata neagra, 100 ...

- Ingrediente 250 g faina 1 mar mare, feliat 230 ml ulei 200 g zahar brun 100 g zahar 50 g nuci, marunțite 2 oua 1 lingura scorțișoara 1 lingurița esența de vanilie ½ lingurița praf de...

- Ciocolata, prajituri, inghetata, bomboane, cu totii simtim nevoia de ,,ceva dulce’’. Acesta este refugiul, recompensa sau pedeapsa noastra. Dulciurile isi fac loc in viata noastra la evenimente importante, cand suntem tristi sau veseli,...

- Pentru ca dupa cozonaci dulciurile preferate ale romanilor sunt clatitele, aceasta rețeta de pancakes imbina iubirea noastra pentru dulce cu preferințele pentru modernism și cultura americana. Timp preparare: 2 ore Dificultate: ușoara Portii: 2 Ingrediente: 1/3 ceașca faina, 1 lingurița și 3/4 praf…

- Mod de preparare: Carnea se taie astfel ca sa revina cite 3 bucati la portie, se bate se presara cu sare si piper si se rumeneste cu ceapa maruntita. Se pune in cratita, se acopera cu bulion si se da la cuptor ca sa se inabuse. Carnea inabusita se pune in ulcele, deasupra se pun coltunasii fierti,…

- Ingrediente:500 g biscuiti populari sau petit2 oua100 g unt100 g zahar pudra50 g faina100 ml lapte ciocolata rasaMod de preparare: Se bat ouale cu zaharul vanilat si se adauga putin cate putin untul si se bate bine pana cand amestul devine neted.Se adauga laptele si faina si se pune la fiert amestecand…

- RETETA ZILEI: Conopida cu ficatei la cuptor Mod de preparare Conopida cu ficatei la cuptorFierbi ficateii de pui in apa cu sare, apoi il tai bucatele mici.Desfaci conopida si o fierbi in apa cu sare, timp de 5 minute. Ungi cu ulei un vas si il tapetezi cu pesmet. Bati ouale cu smantana…

- Știm, deja, ca este foate simplu sa preparam tiramisu. Dar parca vrem ceva, un alt plus de gustde Se aproapie vara, iara acesta este un sezon in care preferam deserturile ușoare, racoroase. Iar aceasta gustare dulce este peeeerfecta pentru o zi calduroasa! Dați delete catorva rețete, din mintea voastra,…

- Ingrediente: 4 cartofi medii 3-4 felii subtiri de bacon cateva linguri sos de rosii cu busuioc 50 gr cascaval 2 linguri ulei sare, piper. Mod de preparare: Se spala bine cartofii sub...

- Barcute cu legume, la cuptor Mod de preparare Barcute cu legume, la cuptorDovleceii spalati se sterg apoi li se indeparteaza capetele,se taie pe lung in jumatati egale..Cu o lingurita se curata de miez fara a ajunge la capete,asemenea unor barcuteSe pune intr-o craticioara apa cu sare sa fiarba.Cand…

- De Ziua Indragostiților dar și de 1 și 8 Martie, ciocolata, in diversele ei forme, este de nelipsit in cadourile pe care romanii și le fac, alaturi de flori și surprize. Potrivit experților de la KeysFin, pe fondul creșterii puterii de cumparare a romanilor, consumul de ciocolata a prins aripi, astfel…

- Ingrediente (4 portii) 1 crap de 1 kg 1 morcov 1 radacina de patrunjel 1 ceapa mare 100 g telina 2 ardei grasi galbeni sau verzi 4 rosii mari 2 lingurite orez 1 plic bors 2 linguri ulei 1...

- De ce ai nevoie ca sa gatești galuște cu sos de ciuperci și piept de pui: 1 piept de pui dezosatsarepiperPentru galuște2 oua 6 linguri griș3 linguri ulei1 praf de sarePentru sosul de ciuperci500 g ciuperci400 g smantana1 polonic supa de legume1…

- Ingrediente: 8-10 cartofi, 2 linguri unt, ½ pahar frisca, 8-12 ciuperci proaspete, 2 cepe, sare, piper negru macinat, 2-3 linguri de verdeata taiata. Mod de preparare: Cartofii se spala si se curata. Cartofii mai marunti se folosesc intregi, iar cei mai mascati se taie. Se toarna uncrop, se sareaza…

- Cod unic european pentru medicamentele prescrise cu rețeta Cod unic european pentru medicamentele prescrise cu rețeta. Foto: Adriana Turea. De anul viitor, din luna februarie, medicamentele prescrise cu reteta vor avea un cod unic european. Astazi a fost lansat oficial și în…

- De ce ai nevoie pentru chec cu cacao și mere 150 g unt 160 g zahar3 oua 320 g faina2 lingurițe praf de copt2 linguri cacao 4 mere. Incearca si Sufleu de ciocolata neagra Cum se prepara checul cu cacao și mere Topești untul, il lași sa ajunga…

- Cake-pops au devenit niște prajiturele foarte la moda in ultima perioada, deoarece sunt și delicioase și arata senzaaional. In interior au o compozișie de balt de tort. Specialista in cofetarie Irina Apostol (Art Dessert), autoarea rețetei de mai jos, spune ca daca avem deja o compoziție preferata,…

- Cea mai mare problema ridicata de oameni, atunci cand citesc articolele mele despre schimbat stilul de alimentație, este cea a dulciurilor. Și le spun mereu ca masura este cheia in toate și apropierea...

- Mod de preparare: Se amesteca apa, oul, uleiul si sarea. Faina se cerne, se pune pe masa gramajoara, in centru se face o adincitura in forma de pilnie, in ea se toarna amestecul, apoi se framinta aluatul pina devine elastic, se formeaza o bila, se acopera cu un servetel umed si se lasa pentru 30 minute.…

- Mod de preparare: Indepartati grasimea in plus de pe costite, taiati transversal fibrelor cite un cotlet cu os pentru o portie. Curatati osul de pelicule si carne. O parte din os taiati-o. Bateti cotletul, stropiti-l cu vin alb sec, cu ulei vegetal si lasati pentru 20-30 minute. Prajiti pe reteaua de…

- Ingrediente 2 mere 600 g ciocolata, bucațele 1 lingura ulei de cocos 200 g caramele, topite nuci sau alune marunțite, dupa gust bețe pentru acadele Mod de preparare – Acadele din mar cu glazura de ciocolata Tai merele felii mai groase și le…

- Ela Craciun te invata cum sa faci tort in forma de om de zapada “Tortul in forma de om de zapada este unul din deserturile preferate ale copiilor mei. Este usor de pregatit. Ai nevoie de foi de rulada ori de briosa, pe care le poti prepara acasa ori sa le cumperi din comert, ciocolata alba si neagra,…

- Ingrediente 2 cani cu pesmet din fursecuri (de la aproximativ 15 fursecuri de marime medie) 6 linguri de crema de branza, la temperatura camerei ciocolata alba topita bomboane decorative Mod de...

- Ingrediente 230 g faina350 g zahar90 g pudra de cacao1 ½ lingurița praf de copt1 ½ lingurița bicarbonat de sodiu2 oua250 ml lapte120 ml ulei2 lingurițe esența de vanilie250 ml apa fiarta Citeste si Rulouri cu ciocolata Pentru glazura…

- Un desert rafinat si usor de pregatit. Daca vrei sa ii surprinzi pe cei dragi cu un preparat delicios si plin de gust aceasta reteta este solutia perfecta. Mousse de ciocolata neagra si avocado, o reteta inedita ce cu siguranta te va cuceri de la prima degustare.

- Ingrediente: Pentru rulouri: 200 g unt, 200 g faina, 1 praf sare, 200 g zahar, 9 albușuri Pentru crema: 600 g ciocolata neagra, 400 ml smantana pentru frișca Mod de preparare: Mixezi untul cu zaharul pana obții o compoziție pufoasa. ...

- Mod de preparare Briose cu spuma de caramel Intr-un bol mixam ouale cu un praf de sare, adaugam zaharul treptat si mixam pana se topeste, adaugam uleiul ca la maioneza, iaurtul, amestecam faina cu praful de copt si cacao, o cernem deasupra oualor, adaugam esenta si omogenizam cu miscari de…

- Ingrosarea vaselor de sange inseamna tromboze, inseamna accidente ischemice si multe alte probleme. De aceea, Lidia Fecioru recomanda o atentie asupra sporita dar si un leac. Pentru acest leac, avem nevoie de cinci nuci pe care sa le amestecam cu o lingura de miere de tei, un varf de scortisoara…