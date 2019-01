Stiri pe aceeasi tema

- Daca ai pofta de gustare si vrei ceva sanatos in preajma sarbatorilor de iarna, pasta de avocado este alegerea perfecta! Vei petrece doar 15 minute in bucatarie si pe deasupra, este foarte usor de facut. De asemenea, ai nevoie de foarte putine ingrediente.

- Deși toata lumea se delecteaza acum cu preparate tradiționale romanești, mancarea grasa nu este tot timpul cel ami bun lucru. Iar daca te-ai saturat de rețetele pe care le vezi in fiecare zi, este timpul sa incerci ceva nou și de-a dreptul delicios.

- Baingan Bharta este o salatE de vinete in stil indian. Gustul este asemEnEtor cu zacusca, dar mai fin xi mai pretentios. Nu este foarte uxor de gEtit, dar datE reuxexti, cu sigurantE vei tine minte reteta xi vei mai gEti vinetele astfel. Baingan Bharta este un preparat extrem de sEnEtos xi gustos.

- Daca te-ai plictisit de toate rețetele de burgeri, noi ți-am pregatit, astazi, deliciul suprem. Mai exact, este vorba despre cea mai rapida și suculenta rețeta de burger - burger cu ciuperci, pentru vegetarieni!

- Micul dejun este de nerefuzat! Nu ai cum sa nu poftești in fața unor oua cu bacon, mirosul acela specific de "gustos", și mai ales cand vine vorba despre o rețeta noua. Va prezentam Tigaia Mic dejun!

- Lava cake-ul este unul dintre cele mai interesante deserturi ale ultimilor ani. De la fine dining, a fEcut trecerea in meniurile multor alte restaurante, fix pentru cE este atat de u"or de preparat. De aceea, pentru astEzi recomandEm o altE variantE a desertului lava cake: de data aceasta, vine "i cu…

- Salata mediteraneana cu avocado este o idee execelenta pentru o masa in familie sau alaturi de prieteni. Este o reteta care tine cu kilogramele tale si iti satisface in acelasi timp si papilele gustative, fiind absolut delicioasa. Nu necesita multa "manopera", poate fi gata in mai putin de zece minute.

- Gogoși! Cine nu iubește niște gogoși delicioase și ușor de preparat? Chiar și așa, este posibil sa te fi saturat de cele tradiționale. Prin urmare, avem o rețeta perfecta, care aduce gusturile de sezon la tine in farfurie.