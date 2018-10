REŢETA ZILEI: Sarmale fierte-n bostan Prietenul Radu Anton Roman mi-ar da si el dreptate, macar ca era fagarasean si nu se stia decat „c-oleaca de sange de tatar din neamul Marza" (desi afirmatia asta-i mai mult fictiune, legenda, mestesug de specialist in PR, ca adica de ce era el mai altfel decat neamurile lui, de ce ii era lui simtul gustului mai ascutit?). Acuma, si prin satul bunicilor mei dinspre mama, ca si prin cel al bunicului patern – undeva, nu departe de matca lui Stefan Voda cel Sfant – trecura tatarii, dar eu nu cred sa am in vine ceva sange de razboinic cu ochi migdalati. Citeste continuarea pe SFATULPARINTILOR.… Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

Sursa articol si foto: rtv.net

Stiri pe aceeasi tema

- Nu putem discuta despre sultanul Abdul Medgid si despre Dobrogea fara a aminti de guvernatorul acestei provincii, Sayd Marza Pasa. Tatar la origine, din Crimeea, s a inrolat in armata otomana si a dat dovada de acte de curaj cu prilejul a numeroase confruntari, in special in cele cu armatele tariste.…

- Cand vine vorba despre orasul Techirghiol sunt subiectiv si este normal sa fie asa, pentru ca aici, pe malul lacului vargat, mi am petrecut cei mai frumosi ani ai copilariei si o parte din adolescenta. In anii 39;70 39;80, Techirghiolul era un amestec straniu si in acelasi timp atragator de asezare…

- Povestea "fotografului Unirii", Samoila Marza: tatal sau a vandut doi boi pentru a-i cumpara aparatul - FOTO Samoila Marza a ramas in istorie ca singurul fotograf al evenimentelor de la 1 Decembrie 1918, aparatul fiind cumparat dupa ce tatal lui a vandut o pereche de boi. Proaspat intors din razboi,…

- Dan Girtofan și Tudor Marza (Skoda Fabia R5) au caștigat Raliul Sibiului UniCredit Leasing, ultima etapa a Campionatului Național de Raliuri Dunlop 2017. Cei doi brașoveni au dominat de la un capat la altul intrecerea sibiana, reușind sa-și adjudece 12 din cele 14 probe speciale programate de catre…

- Unul dintre cele mai importante evenimente din istorie Romaniei, Unirea Transilvaniei cu Romania la 1 Decembrie 1918, a fost imortalizat de un singur fotograf, Samoila Marza din satul Galtiu, judetul Alba. Acesta s a nascut la 18 septembrie 1886. Pasiunea pentru fotografie a dobandit o din tinerete,…

- Ne e frica de intuneric, de necunoscut si nou De parca am tine mult spre infinit Si chiar daca… Neputinta ne impinge in aval Razvratiti, vrem a trece in ideal Realizand ca totul e in zadar. Si sufletul de om sarman E nou si vechi ca la inceput Infricosat de vremuri reci De demult.

- Romulus Marza Romulus Marza, primarul localitati clujene Taga, a transmis locuitorilor comunei si nu numai, cele mai frumoase ganduri de fericire si implinire, cu ocazia Sfintelor Sarbatori de Paste care se apropie. „Pentru unii, Pastele e un moment de intregire a familiei,…

- Cuplul Raluca Olaru/Iaroslava Svedova (România/Kazahstan) a fost învins, joi, cu scorul de 4-6, 6-3, 10-8, de perechea Martina Hingis/Sania Mirza (Elvetia/India), numarul 1 mondial, în semifinalele turneului de la Sydney, transmite Mediafax.Aceasta partida a fost înterurpta…