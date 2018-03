Stiri pe aceeasi tema

- Se dau la blender biscuitii apoi se framanta cu untul si ciocolata topite.Se intinde aluatul obtinut intr-un strat uniform intr-o forma cu inel detasabil (diametrul de20 cm) Se prepara nectarul din morcovii curatati de coaja,taiati cubulete si fierti cca 30 de minute,la foc doml cu zaharul,apa,anasonul…

- Burrito este un preparat tradițional mexican și reprezinta o masa completa, ideal pentru micul-dejun. Acesta poate fi mancat in orice moment al zilei, in funcție de ingredintele pe care le folosești.

- Perioada de post, pentru persoanele care sunt decise sa-l repecte „ca la carte”, vine cu restrictii alimentare. Fara carne, lapte, oua, adica fara mancare „de dulce”. Dar asta nu inseamna ca trebuie sa ne abtinem si de la dulciuri, desi pare greu de crezut ca o prajitura se poate face fara lapte sau…

- Ingrediente: ● 500 g mușchiuleț de porc ● 300 g ciuperci proaspete ● 100 g masline feliate ● 2 linguri unt ● 2 linguri ulei ● 150 ml vin alb sec ● sare ● piper Mod de preparare: Carnea...

- Oricat am incerca sa nu mai mancam prajituri, tentatia exista si rezista, mai ales daca vorbim de prajituri facute acasa. Am descoperit o prajitura de care nu mai auzisem. Se numeste Nașa. Poate stie cineva de ce se numeste asa, cu toate ca dupa ce o devorezi poate sa se numeasca oricum. (Cititorii…

- Ingrediente: ✽ 1/2 piept de pui ✽ 10 roșii mici ✽ 2 andive ✽ 3 linguri ulei ✽ sare ✽ piper Mod de preparare: Carnea se taie dupa dorința și se rumenește in ulei. Se scoate carnea din...

- De ce ai nevoie pentru prajitura cu ciocolata și foi de napolitana 4 foi de napolitana 125 ml frișca lichida 250 g frișca batuta 250 g ciocolata neagra 50 g ciocolata alba Cum se prepara prajitura cu ciocolata și foi de napolitana Incalzești frișca lichida,…

- Iata cateva retete de pasca fara aluat si pasca traditionala, pentru ca masa de Pasti sa respecte traditiile strabune. Pasca fara aluat, Reteta lui Bogdan Roman (Master Chef)"Imi place si pasca traditionala, dar parca are prea mult cozonac si decat sa tot aleg branza delicioasa, mai bine…

- Colesterol total # 1. Alimente de baza pentru frigider Fructe si legume proaspete: Pline de vitamine, minerale si alti nutrienti fructele si legumele au si fibre care scad colesterolul si imbunatatesc sanatatea inimii. Ele ar trebui sa fie prima optiune atunci cand vrei sa mananci ceva. Nu…

- Incredibil, dar adevarat! ACESTE PRAJITURI pot devenit un desert foarte, foarte simplu de facut.Nu trebuie sa folosesti cuptorul sau aragazul ca sa faci niste eclere cremoase si vanilate, care pastreaza savoarea mult mai complicatei retete clasice. Trebuie doar sa tii cont ca prajitura trebuie sa petreaca…

- Ingrediente blat:o cana cola (250 ml),o cana zahar (250 g),2 linguri miere lichida (60 g),6 linguri ulei (90 ml),o lingurita bicabonat de sodiu stins cu o lingura zeama de lamaie,o cana nuci macinate (120 g),2 cani de faina (280 g),2 linguri cacao,2 linguri esenta rom. Ingrediente sirop:150 g zahar,150…

- Ultima zi dinaintea weekendului va aduce in sufletele voastre bunavoie si relaxare. Dar, stai! Nu v-ati gandit sa va asteptati membrii familiei cu un preperata bun acasa? Daca da, atunci afla mai jos cum se prepara chiftelutele cu somon si cartofi dulci.

- Mod de preparare Prajitura cu mure ciocolata si crema mascarponePentru blat pui cacaoa intr-un vas si torni apa clocotita, amestecand continuu,pana la omogenizare, apoi lasi la racit. Strecori compozitia pentru a nu ramane cocoloase de cacao. Bati albusurile spuma tare cu un praf de sare.…

- Ca tot este 8 Martie, Ziua Femeii, ne-am gandit sa va incantam cu o reteta numai buna pentru mamici si fete! Reteta zilei este compusa din briose cu mere, sirop si scortisoara, un deliciu pentru toata familia.

- Mod de preparare: Cartofii spalati si curatati se taie fidea sau rondele si se prajesc in ulei pina se rumenesc. Apoi se amesteca, se sareaza, se adauga piper. Se inabușa pina sunt gata la cuptor sau la aragaz la foc incet. Ceapa maruntita si prajita cu unt se adauga la urma. Cartofii se servesc presarati…

- Toata lumea stie ca pe data de 9 martie , in cinstea celor “40 de mucenici” omorati in Sevastia, gospodinele pregatesc “Macinicii”, fie ei fierti sau copti in cuptor. Cifra “opt” a macinicilor simbolizeaza “A opta Zi a Creatiei”, Ziua Nesfarsita sau Neinserata, care se va instaura peste tot, dupa Judecata…

- Mod de preparare: Cartofii spalati si curatati se taie bucatele, se rumenesc la foc puternic si se sareaza. Prazul sau ceapa se taie fidea, se prajeste, se amesteca cu cartofii si se prajesc 2-3 minute. Ardeii se taie fidea, se prajesc si se amesteca cu cartofii, se adauga sare, piper negru macinat,…

- Mod de preparare Cheesecake aperitiv cu topping de rosii Pentru aluat, separi albusul de galbenus apoi freci galbenusul cu ulei, smantana, sare si 2 linguri de sos de rosii. Adaugi faina cernuta cu praful de copt. Separat bati albusul spuma tare si il incorporezi in primul amestec. Torni aluatul…

- MOD DE PREPARARE Prajitura cu trei blaturi si crema de lamaie Incepem prepararea blatului 1 :mixam spuma albusurile cu un praf de sare, apoi adaugam zaharul praf, tot odata si mixam din nou pina se intareste spuma. Adaugam treptat amidonul amestecat cu praful de copt si apoi nuca de cocos.Intr-o…

- Despre morcovi stii deja ca sunt legume excelente pentru silueta, au vitamine si minerale pretioase, dar si pretiosul betacaroten, antioxidant cu rol deosebit de important in protejarea vederii.

- Mod de preparare: Pestele se curata, se taie felii de 2-3 cm marime, se sareaza si se pipereaza. Se face marinata cu otet, ulei, apa si condimente. Ceapa si telina se taie fidea, morcovul se taie felii. Intr-un vas adinc emailat se pun legumele, deasupra se pune pestele, se toarna marinata si se caleste…

- Mod de preparare: Vinetele se coc la cuptor sau gratar, se curata de coaja si peduncul, sucul se scurge. Miezul se marunteste cu un cutit de lemn, se adauga ceapa prajita, rosiile, date prin razatoare, sarea si se inabusa la foc mic timp de 20-25 minute, apoi se adauga usturoiul pisat. Se amesteca si…

- Este gata cand cuburile de dovleac sunt moi si intra usor furculita in ele. Scurgi dovleacul de apa in care a fiert si il pasezi cu blenderul vertical. Il lasi sa se raceasca apoi adaugi branza, zaharul pudra si scortisoara si omogenizezi. Pentru blat, incalzesti cuptorul la 180 grade C. Rupi…

- Ingrediente 250 g faina 1 mar mare, feliat 230 ml ulei 200 g zahar brun 100 g zahar 50 g nuci, marunțite 2 oua 1 lingura scorțișoara 1 lingurița esența de vanilie ½ lingurița praf de...

- Pentru ca dupa cozonaci dulciurile preferate ale romanilor sunt clatitele, aceasta rețeta de pancakes imbina iubirea noastra pentru dulce cu preferințele pentru modernism și cultura americana. Timp preparare: 2 ore Dificultate: ușoara Portii: 2 Ingrediente: 1/3 ceașca faina, 1 lingurița și 3/4 praf…

- Mod de preparare: Carnea se taie astfel ca sa revina cite 3 bucati la portie, se bate se presara cu sare si piper si se rumeneste cu ceapa maruntita. Se pune in cratita, se acopera cu bulion si se da la cuptor ca sa se inabuse. Carnea inabusita se pune in ulcele, deasupra se pun coltunasii fierti,…

- RETETA ZILEI: Conopida cu ficatei la cuptor Mod de preparare Conopida cu ficatei la cuptorFierbi ficateii de pui in apa cu sare, apoi il tai bucatele mici.Desfaci conopida si o fierbi in apa cu sare, timp de 5 minute. Ungi cu ulei un vas si il tapetezi cu pesmet. Bati ouale cu smantana…

- Vrei sa pregatești niște deserturi aparte, pline de savoare și potrivite pentru o petrecere rafinata? Deserturile acestea sunt perfecte pentru asta. Deserturile facute in casa au o aroma net superioara celor cumparate, iar daca ai și o mica pasiune pentru gatit, cu siguranța iți vei dori sa incerci…

- Ingrediente: 4 cartofi medii 3-4 felii subtiri de bacon cateva linguri sos de rosii cu busuioc 50 gr cascaval 2 linguri ulei sare, piper. Mod de preparare: Se spala bine cartofii sub...

- Sunt instaurate o serie de interdicții ce au rolul de a-i proteja pe gospodari de influența malefica a culorii albe. Femeile evita sa se spele pe cap inainte de Lasata Secului, ca sa nu le albeasca parul și sa imbatraneasca cu iuțeala. in unele regiuni circula credința conform careia daca te speli…

- Barcute cu legume, la cuptor Mod de preparare Barcute cu legume, la cuptorDovleceii spalati se sterg apoi li se indeparteaza capetele,se taie pe lung in jumatati egale..Cu o lingurita se curata de miez fara a ajunge la capete,asemenea unor barcuteSe pune intr-o craticioara apa cu sare sa fiarba.Cand…

- Deși se numara printre legumele care nu sunt pe placul multor persoane, broccoli aduce zeci de beneficii sanatații datorita nutrimenților pe care ii conține. Inclusa in alimentație, leguma favorizeaza reducerea nivelului mare de colesterol ,,rau”, menține sanatatea inimii, a oaselor, imbunatațește digestia…

- De ce ai nevoie ca sa gatești galuște cu sos de ciuperci și piept de pui: 1 piept de pui dezosatsarepiperPentru galuște2 oua 6 linguri griș3 linguri ulei1 praf de sarePentru sosul de ciuperci500 g ciuperci400 g smantana1 polonic supa de legume1…

- Suntem in prima zi din Saptamana Alba, cea care precede Postul cel Mare al Paștilor, și o serie de cutume, inclusiv alimentare, se cuvine sa fie respectate. Azi e dezlegare la lapte, oua și...

- Ingrediente: 8-10 cartofi, 2 linguri unt, ½ pahar frisca, 8-12 ciuperci proaspete, 2 cepe, sare, piper negru macinat, 2-3 linguri de verdeata taiata. Mod de preparare: Cartofii se spala si se curata. Cartofii mai marunti se folosesc intregi, iar cei mai mascati se taie. Se toarna uncrop, se sareaza…

- De ce ai nevoie pentru rulada de omleta cu spanac Pentru omleta 4 oua1 lingura faina60 g branza rasa40 ml laptepiperPentru umplutura125 g spanac2 cepe50 g crema de branza50 g branza feta50 g ciupercimararpiper2 linguri…

- Cea mai mare problema ridicata de oameni, atunci cand citesc articolele mele despre schimbat stilul de alimentație, este cea a dulciurilor. Și le spun mereu ca masura este cheia in toate și apropierea...

- Mod de preparare Prajitura cu mere, crema de vanilie si bezea Dai biscuitii prin masina de tocat si apoi ii amesteci cu untul topit si ii intinzi in tava tapetata cu hartie de copt.Merele curatate de coaja si samburi le tai felii si le pui in tava peste biscuiti si le stropesti cu zeama…

- Mod de preparare: Se amesteca apa, oul, uleiul si sarea. Faina se cerne, se pune pe masa gramajoara, in centru se face o adincitura in forma de pilnie, in ea se toarna amestecul, apoi se framinta aluatul pina devine elastic, se formeaza o bila, se acopera cu un servetel umed si se lasa pentru 30 minute.…

- Una dintre minunile dulci pe care ni le facea mami in copilarie, era prajitura cu mere si bezea, atat de buna si frageda incat cu greu ne abtineam sa nu o mancam pe toata in aceeasi zi. Noroc cu mami care nu dadea decat maxim doua bucati, altfel sigur o terminam rapid. Zilele trecute mi am amintit de…

- Mod de preparare aluat Minitarte cu branza de burduf Amestecam ingredientele uscate faina, drojdia, sarea si semintele de in cu cele lichide, apa si uleiul si framantam un aluat elastic si nelipicios. Lasam la crescut 15 minute.Mod de preparare umplutura Minitarte cu branza de burdufAmestecam…

- Cartofii sunt legumele aflate mereu la indemana tuturor, cu care poți face adevarate minunații culinare in doar cateva minute. De data aceasta am decis sa pregatim o rețeta de cartofi umpluți cu branza și bacon!

- Ingrediente 2 cani cu pesmet din fursecuri (de la aproximativ 15 fursecuri de marime medie) 6 linguri de crema de branza, la temperatura camerei ciocolata alba topita bomboane decorative Mod de...

- Mod de preparare Crema de zahar arsIntr-o cratita de 2 l zaharul se caramelizeaza. Dupa ce s-a format putina spuma la suprafata, cratita se ia de pe foc si se invarteste in asa fel incat sa se tapeteze pana la jumatatea ei cu zaharul ars care curge, se lasa sa se raceasca. Intr-un castron…

- Pateuri cu somon și crema de branza, un preparat ce se obține intr-un timp foarte scurt și are un gust nemaipomenit de bun. In mai puțin de 30 de minute poți obține o gustare delicioasa și sanatoasa.

- Mod de preparare Briose cu spuma de caramel Intr-un bol mixam ouale cu un praf de sare, adaugam zaharul treptat si mixam pana se topeste, adaugam uleiul ca la maioneza, iaurtul, amestecam faina cu praful de copt si cacao, o cernem deasupra oualor, adaugam esenta si omogenizam cu miscari de…

- Ingrediente: 8 oua mari cca 110 gr smantana 2 linguri maioneza 1 lingura suc de lamaie 2 linguri arpagic proaspat tocat 1 lingurița sare kosher 1/2 lingurița piper ngru cca 50 gr crema de branza, la temperatura camerei cca50 gr icre de somon Mod de preparare: Fierbe ouale tari, apoi…

- In sezonul rece e bine sa consumam multe alimente care conțin vitamina C. Și fiindca acum gasești din plin portocale și lamai iți propunem trei prajituri cu citrice. Parfumate și energizante. Tarta cu portocale | VIDEO Ingrediente: aluat: 75 g unt rece taiat cubulețe, 75 g zahar, 200 g faina cernuta,…

- Ingrediente 1 kg coaste de porc 1 lingurita sare grunjoasa ½ lingurita piper macinat grosier 1 lingurita coriandru macinat 1 lingurita cimbru 1 lingurita rozmarin 1 lingurita chimion...

- Ingrediente Tort inteligent cu jeleu de fructe (pentru o forma de tort cu diametrul de 25 cm)4 oua,125 g unt,100 g zahar,100g faina,40 g amidon de porumb (2 linguri varfuite),500 ml lapte caldut,un praf de sare,o pastaie de vanilie sau esenta vanilie.Crema200…