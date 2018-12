Stiri pe aceeasi tema

- Vrei sa prepari o friptura aromata cat pentru 2 familii? Atunci asta e reteta! Asa iti iese crocant si auriu la exterior, iar sub crusta puiul e fraged si suculent. INGREDIENTE un pui mare, 250 ml vin alb, 250 g unt, 5 frunze usturoi ...

- Vinete cu branza Mod de preparare Vinete cu branza Se taie vanata in doua jumatati egale si se presara pe fiecare jumatate un praf de sare. Se lasa la scurs si se usuca apoi cu un prosop de hartie, dupa care se scobesc pentru a putea fi umplute. Se pune in paralel putin ulei de masline in…

- Rețeta noastra de azi este una dintre cele mai cautate și dorite, iar daca nu ai aflat inca, steak-ul de vita cu salsa de roșii și anșoa este tot ce trebuie atunci cand ai pofta de ceva bun, dar și cand vrei sa-i impresionezi pe ceilalți cu o masa buna, delicioasa.

- Cauți sa faci o garnitura gustoasa și ușor de preparat? Orezul mexican este o alternativa inedita pentru cei care doresc sa faca o pauza de la mancarurile pe care le incearca de obicei.

- Astazi, va recomandam o rețeta dulce și extrem de savuroasa, care va incanta pe oricine se va infrupta din ele! Aceste mini cheesecakes fac senzație pe orice masa, mai ales pe timpul toamnei.

- Daca ești in cautarea unei rețete simple, gustoase și pentru care sa nu fie nevoie sa petreci intreaga zi in bucatarie, pregatește ingredientele pentru cod pane! Dureaza doar 10 minute și o mana de ingrediente, pe care este posibil sa le ai deja in casa. In plus, il poți servi cu o garnitura de legume…

- Aperitive delicioase, simplu de facut și perfecte pentru a intampina musafirii intr-o seara de sambata sau pentru a-ți surprinde familia intr-un mod gustos! Poți sa mai adaugi dupa gust și preferințe unul sau doua alimente deși, daca vei urma toți pașii, saptamana urmatoare te vei lauda la locul de…

- Pentru iubitorii de preparate de fructe de mare, aceasta rețeta este perfecta pentru o seara de weekend. Ușor de realizat, doar cu cateva ingredintele, este ideala pentru o masa in familie.