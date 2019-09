REŢETA ZILEI: Piept de pui cu legume Piept de pui cu legume Va recomandam o reteta delicioasa: Piept de pui cu legume. Ingrediente Piept de pui cu legume 2 piepti de pui, 2 dovlecei, 2ardei rosii, 5-6cepe mari, 1 varza mica, 1/2 telina, 2-3 morcovi, 3 rosii, 1/2 suc de rosii, 1/2cana de ulei de masline, 1legatura de patrunjel, 1 legatura de marar, 5-6catei de usturoi, 2 cartofi noi. Mod de preparare Piept de pui cu legume Pieptul de pui se spala, se taie fasii si se condimenteaza cu piper, un pic… Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

Sursa articol si foto: rtv.net

